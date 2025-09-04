ÖGB-Hauer: „Nach dem Ferienjob oder Praktikum: Lohnzettel kontrollieren!“

Wien (OTS) -

Zehntausende Schüler:innen und Studierende haben heuer in den Ferien gearbeitet oder ein Praktikum absolviert. Viele von ihnen wurden dabei nicht ausgebildet, sondern als billiger Urlaubsersatz eingesetzt. „Wer arbeitet, muss auch fair bezahlt werden – egal, ob das Praktikum Pflicht oder freiwillig ist. Entscheidend ist die Tätigkeit, nicht der Titel“, betont ÖGJ-Bundesjugendsekretär Matthias Hauer.

Hauer verweist darauf, dass junge Menschen, die reguläre Arbeitsleistungen erbringen, Anspruch auf Entlohnung nach Kollektivvertrag haben: „Wurden Beschäftigte ersetzt oder war man fix in den Betrieb eingebunden, dann handelt es sich eindeutig um ein normales Arbeitsverhältnis – mit allen Rechten.“

Zusätzlich erinnert Hauer alle daran, ihren Lohn- oder Gehaltszettel zu kontrollieren: „Überstunden, nicht verbrauchter Urlaub sowie Urlaubs- und Weihnachtsgeld müssen anteilig ausbezahlt werden.“