Lotto: Doppeljackpot, bei der Bonus Ziehung am Freitag geht es um 2,6 Mio. Euro

Zwei Joker gewinnen jeweils 208.000 Euro

Wien (OTS) - 

Am Mittwochabend gab es bei Lotto „6 aus 45“ erneut keinen Sechser. Niemand hatte die Zahlen 3, 4, 9, 17, 27 und 38 auf einem Tippschein angekreuzt, weder per Quicktipp noch händisch ausgewählt. Somit geht es diesen Freitag bei der nächsten Lotto Bonus Ziehung um einen Doppeljackpot mit 2,6 Millionen Euro. Bei der Bonus Ziehung gibt es zusätzlich einen Extra-Bonus in der Höhe von 30.000 Euro zu gewinnen, der unter allen an der Ziehung teilnehmenden Lotto Tipps verlost wird.

Gleich fünf Spielteilnehmer:innen brachte dieses Mal die Zusatzzahl 45 Glück. Je zwei der Fünfer mit Zusatzzahl gehen in die Steiermark und an Spielteilnehmer:innen von win2day, der fünfte Fünfer mit Zusatzzahl wurde in Wien erzielt. Alle fünf Gewinner:innen bekommen mehr als 21.000 Euro.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es gestern Abend ebenfalls keinen Sechser. Davon konnten allerdings die LottoPlus Fünfer profitieren. Auf sie wird die Gewinnsumme des LottoPlus Sechsers aufgeteilt. Damit bekommt jede bzw. jeder der insgesamt 44 LottoPlus Fünfer mehr als 6.400 Euro. Am Freitag geht es beim LottoPlus Sechser dann um 200.000 Euro.

Joker

Beim Joker wurde der Jackpot hingegen gleich von zwei Spielteilnehmer:innen geknackt, beide hatten die richtige Joker-Kombination auf einem EuroMillionen Tippschein und das „Ja“ angekreuzt. Je ein Gewinn mit mehr als 208.000 Euro geht hier nach Niederösterreich und nach Wien.

Die Lotto Bonus Ziehung am Freitag moderiert Marcel Kilic.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Mittwoch, 3. September 2025, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen

