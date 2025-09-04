VELLOWS eröffnet Standort in Köln - Stephan Hintzen übernimmt Standortleitung

Zürich (OTS) -

VELLOWS freut sich, das wachsende Netzwerk weiter auszubauen und die Eröffnung eines neuen Standorts in Köln bekannt zu geben. Seit dem 01.09.2025 ist VELLOWS damit auch in Nordrhein-Westfalen vertreten - einer der wirtschaftlich dynamischsten Regionen Deutschlands.

Die Leitung des neuen Standorts übernimmt Stephan Hintzen. "Köln ist für uns ein zentraler Standort - sowohl im Hinblick auf unsere Kundenstruktur als auch auf unser Leistungsportfolio", sagt Stephan Hintzen. Der Wirtschaftsingenieur mit Schwerpunkt Bauingenieurwesen verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung im Projektmanagement, in der Bauherrenvertretung sowie in der Immobilienberatung. In seiner Laufbahn hat er verschiedene Großprojekte verantwortet und bringt umfassende Expertise in der Steuerung komplexer Bau- und Immobilienvorhaben mit.

Mit der Eröffnung des neuen Büros in Köln setzt VELLOWS den Wachstumskurs konsequent fort. "Wir freuen uns sehr, mit Stephan Hintzen einen erfahrenen und bestens vernetzten Kollegen für den Aufbau unseres neuen Standorts gewonnen zu haben. Als Partner und Geschäftsführer wird er eine zentrale Rolle dabei spielen, unsere Marktpräsenz in Deutschland weiter auszubauen. Ich freue mich sehr auf diesen weiteren Meilenstein in der Entwicklung von VELLOWS", sagt VELLOWS-Gründer Prof. Jürgen M. Volm.

VELLOWS

VELLOWS ist ein Beratungsunternehmen, das Dienstleistungen in der Immobilien- und Bauwirtschaft erbringt. Im Fokus liegen die Projektperformance und die Organisationsperformance. Dabei bietet VELLOWS Leistungen im Bereich Bauherrenvertretung, Projektmanagement, Nutzermanagement, Risiko- und Krisenmanagement, integrale und partnerschaftliche Abwicklungsmodelle, Strategie- und Organisationsentwicklung, Changemanagement und Projekt-Coaching an. Neben dem Hauptsitz in Zürich ist VELLOWS mit weiteren Standorten in Basel, Berlin und neu auch in Köln vertreten.