- 04.09.2025, 10:08:02
- /
- OTS0058
AKH Wien: Erste Bentall-Operation mit neuem Konect-System erfolgreich durchgeführt
Operativer Ersatz von Hauptschlagader und Aortenklappe durch Implantat und biologisches Gewebe
Am 1. September 2025 wurde im Universitätsklinikum AKH Wien erstmals in Österreich ein Ersatz von Hauptschlagader und Aortenklappe mit dem neu entwickelten Konect-System erfolgreich durchgeführt. Damit setzt die Universitätsklinik für Herz- und Thorakale Aortenchirurgie von AKH Wien/MedUni Wien einen weiteren Meilenstein in der Behandlung komplexer Aortenerkrankungen.
„Das Konect-System bietet uns entscheidende Vorteile in der operativen Versorgung – insbesondere in Hinblick auf die Handhabung, die Präzision und die Patient*innensicherheit“, erklärt Marek Ehrlich, Direktor des Aortenprogramms des AKH Wien. Besonders hervorzuheben ist dabei die Integration von RESILIA™ Tissue, einem innovativen biologischen Gewebe, das durch eine spezielle Behandlungstechnologie vor Verkalkung geschützt ist. Dies ermöglicht eine deutlich verlängerte Haltbarkeit des Implantats und verbessert damit die Langzeitprognose für die Patient*innen. Darüber hinaus zeichnet sich das Konect-System durch eine optimierte Nahtführung und eine präzise anatomische Anpassung aus, was die Operationszeit verkürzen und das Risiko intraoperativer Komplikationen reduzieren kann. „Diese Kombination aus innovativem Gewebematerial und weiterentwickelter Implantat-Technologie bedeutet für uns Chirurg*innen nicht nur eine Erleichterung im OP, sondern vor allem einen nachhaltigen Vorteil für unsere Patient*innen“, so Ehrlich.
Daniel Zimpfer, Leiter der Universitätsklinik für Herz- und Thorakale Aortenchirurgie, unterstreicht die Bedeutung: „Die Einführung dieses neuen Implantats stellt einen wichtigen Fortschritt für die Herzchirurgie dar. Damit können wir die Versorgung von Patient*innen mit komplexen Aortenerkrankungen auf ein neues Niveau heben. Es ist ein weiterer Beleg für das hohe Innovationspotenzial unserer Klinik und die enge Zusammenarbeit mit internationalen Partner*innen.“
Mit der erfolgreichen Anwendung des neuen Systems an einem 58-jährigen Wiener ist ein bedeutender Schritt in der Behandlung von komplexen Aorteneingriffen im AKH Wien gelungen.
Rückfragen & Kontakt
Universitätsklinikum AKH Wien Wiener Gesundheitsverbund
Karin Fehringer, MBA MSc
Telefon: Tel.: 01 40400-12160
E-Mail: presse@akhwien.at
Website: https://www.akhwien.at/presse
Mag. Johannes Angerer
Leiter Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
Medizinische Universität Wien
Tel.: 01 40160-11501
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK