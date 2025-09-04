  • 04.09.2025, 10:05:43
  • /
  • OTS0057

Kulturhighlights in Bern

Ernst Ludwig Kirchner, Sonntag der Bergbauern, 1923-24 26, Öl auf Leinwand, 170 x 400 cm
Wien/Bern (OTS) - 

Kunst, Klima und Käse – Bern bietet im Herbst 2025 hochkarätige Ausstellungen und besondere Events. Von Ernst Ludwig Kirchner bis zu den World Cheese Awards erwartet Besuchende der Schweizer Bundesstadt kulturelle Vielfalt auf höchstem Niveau.

Neue Ausstellungen in Bern

Das Kunstmuseum Bern eröffnet am 12. September 2025 die Ausstellung Kirchner x Kirchner. Gezeigt werden 65 selten in der Schweiz ausgestellte Werke von Ernst Ludwig Kirchner. Ein Highlight ist die erste Wiedervereinigung seit 90 Jahren von Alpsonntag. Szene am Brunnen aus der Museumssammlung und seinem Pendant Sonntag der Bergbauern aus dem Deutschen Bundeskanzleramt.

Am 24. Oktober startet im Naturhistorischen Museum Bern die neue Dauerausstellung «Mensch, Erde! – Das Klima im Wandel». Auf 630 Quadratmetern führt sie mit Fokus Klimawandel durch die Erdgeschichte. Eindrückliche Inszenierungen zeigen, wie eng unser Schicksal mit dem Planeten verknüpft ist und macht auch Mut: Der Wandel hat längst begonnen, aber Veränderungen sind möglich.

Zum Abschluss seines 20-Jahr-Jubiläums widmet das Zentrum Paul Klee ab dem 7. November der Bauhaus-Künstlerin Anni Albers eine Ausstellung. Sie war Schülerin von Paul Klee und wurde in den USA als Weberin, Textildesignerin und Künstlerin bekannt.

Die größten Events

  • 18.10.-22.11.2025: Rendez-vous Bundesplatz. Kostenloses Licht- und Musikspektakel auf der Fassade des Bundeshauses.

  • 1.-30.11.2025: Berner Novemberfenster. Neue Eventserie mit täglich einer feierlichen Öffnung eines speziell dafür gestalteten Fensters in der Stadt Bern.

  • 13.-15.11.2025: World Cheese Awards. Rund 5’000 der besten Käse aus 50 Ländern treten zum Wettbewerb an.

  • 24.11.2025: Zibelemärit. Traditionelles Volksfest und Markt mit Zwiebelzöpfen, Zwiebelkuchen, Glühwein und vielem mehr.

  • 20.11.-31.12.2025: Weihnachtsmärkte. Drei unterschiedliche Weihnachtsmärkte in der Berner Altstadt und weitere Märkte und Erlebnisse in der Region Bern sorgen für eine lichtvolle Adventszeit.

Weitere Informationen: www.bern.com

Weitere Informationen zum Urlaub in der Schweiz

Rückfragen & Kontakt

Schweiz Tourismus
Urs Weber
Telefon: +43 1 513 26 40 11
E-Mail: urs.weber@switzerland.com

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | T36

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright