Kulturhighlights in Bern

Kunst, Klima und Käse – Bern bietet im Herbst 2025 hochkarätige Ausstellungen und besondere Events. Von Ernst Ludwig Kirchner bis zu den World Cheese Awards erwartet Besuchende der Schweizer Bundesstadt kulturelle Vielfalt auf höchstem Niveau.

Neue Ausstellungen in Bern

Das Kunstmuseum Bern eröffnet am 12. September 2025 die Ausstellung Kirchner x Kirchner. Gezeigt werden 65 selten in der Schweiz ausgestellte Werke von Ernst Ludwig Kirchner. Ein Highlight ist die erste Wiedervereinigung seit 90 Jahren von Alpsonntag. Szene am Brunnen aus der Museumssammlung und seinem Pendant Sonntag der Bergbauern aus dem Deutschen Bundeskanzleramt.

Am 24. Oktober startet im Naturhistorischen Museum Bern die neue Dauerausstellung «Mensch, Erde! – Das Klima im Wandel». Auf 630 Quadratmetern führt sie mit Fokus Klimawandel durch die Erdgeschichte. Eindrückliche Inszenierungen zeigen, wie eng unser Schicksal mit dem Planeten verknüpft ist und macht auch Mut: Der Wandel hat längst begonnen, aber Veränderungen sind möglich.

Zum Abschluss seines 20-Jahr-Jubiläums widmet das Zentrum Paul Klee ab dem 7. November der Bauhaus-Künstlerin Anni Albers eine Ausstellung. Sie war Schülerin von Paul Klee und wurde in den USA als Weberin, Textildesignerin und Künstlerin bekannt.

Die größten Events

18.10.-22.11.2025: Rendez-vous Bundesplatz . Kostenloses Licht- und Musikspektakel auf der Fassade des Bundeshauses.

1.-30.11.2025: Berner Novemberfenster . Neue Eventserie mit täglich einer feierlichen Öffnung eines speziell dafür gestalteten Fensters in der Stadt Bern.

13.-15.11.2025: World Cheese Awards . Rund 5’000 der besten Käse aus 50 Ländern treten zum Wettbewerb an.

24.11.2025: Zibelemärit . Traditionelles Volksfest und Markt mit Zwiebelzöpfen, Zwiebelkuchen, Glühwein und vielem mehr.

20.11.-31.12.2025: Weihnachtsmärkte. Drei unterschiedliche Weihnachtsmärkte in der Berner Altstadt und weitere Märkte und Erlebnisse in der Region Bern sorgen für eine lichtvolle Adventszeit.

