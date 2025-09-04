Wenn die Bühne zum Taschen-Unikat wird: news aktuell startet Upcycling-Aktion beim Kommunikationskongress 2025

Hamburg (OTS) -

Aus 22 Metern Stoff wird ein Stück Zukunft: news aktuell hat die Bühnenrückwand des Kommunikationskongresses 2024 in 130 nachhaltige Taschen verwandelt. Besucherinnen und Besucher des diesjährigen Kommunikationskongresses können die Unikate am 11. und 12. September am Stand von news aktuell gegen eine Spende erwerben. Der Erlös geht an die Bildungsbewegung German Dream.

Von der Bühnenrückwand zur Tasche

"Als ich beim Kommunikationskongress 2024 vor der Bühnenrückwand stand - diesem beeindruckenden Motiv, passend zum Motto des Kongresses darauf Wellen in Lila, Rosé und Blau - war mir sofort klar: Dieser Stoff verdient ein zweites Leben", sagt Petra Busch, Geschäftsführerin von news aktuell. "Aus einer spontanen Idee wurde ein Projekt, das Nachhaltigkeit, Inklusion und gesellschaftliches Engagement verbindet."

Produktion in den Elbe-Werkstätten

Gemeinsam mit den Elbe-Werkstätten Hamburg, einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung, wurden aus dem von Quadriga gespendeten Stoff die Taschen hergestellt - jede ein handgenähtes Unikat, ein Stück Kongressgeschichte und ein Anlass für Kommunikation.

Erlös für German Dream

Die Taschen werden beim Kommunikationskongress am 11. und 12. September 2025 am Stand von news aktuell (dpa-Gruppe) gegen eine Spende von mindestens 15 Euro abgegeben. news aktuell übernimmt sämtliche Produktionskosten.

Der Erlös geht zu 100 Prozent an das letztjährige Charity-Projekt des Kommunikationskongresses, die Bildungsinitiative German Dream, die für Vielfalt, Demokratie und Teilhabe eintritt.

"Mit Haltung weitergeben"

"Wer eine Tasche mitnimmt, gibt etwas zurück", so Petra Busch. "Wir geben die Taschen nicht einfach her - wir geben sie weiter. Mit Haltung. Denn Verantwortung endet nicht, wenn der Vorhang fällt."

