AVISO Presseführung: „METABOLICA – Thomas Feuerstein“ im MQ Freiraum

Wien (OTS) - 

Das MuseumsQuartier Wien lädt am Dienstag, 16. September, 11 Uhr zur Presseführung in die neue Ausstellung METABOLICA von Thomas Feuerstein in den MQ Freiraum ein. Es sprechen MQ Direktorin Bettina Leidl sowie die Ausstellungskuratorin Verena Kaspar-Eisert.

Der MQ Freiraum zeigt mit METABOLICA eine umfassende Einzelausstellung des österreichischen Künstlers Thomas Feuerstein (*1968, Innsbruck). Erstmals werden alle fünf Kapitel des gleichnamigen Werkzyklus präsentiert.

Die Ausstellung führt die Besucher:innen in Feuersteins „Fabrik des Lebens“ und ermöglicht mittels raumgreifender Installationen ein Eintauchen in Themen wie Kreislaufwirtschaft, Ressourcenverbrauch, Nachhaltigkeit und künstlerischer Praxis.

Um Anmeldung wird gebeten.

Das MuseumsQuartier freut sich über Ihr Interesse!

Presseführung: „METABOLICA – Thomas Feuerstein“ im MQ Freiraum

Datum: 16.09.2025, 11:00 Uhr

Art: Ausstellungen

Ort: MQ Freiraum
Museumsplatz 1
1070 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

MuseumsQuartier Wien
Anna Lena Schmidt, MA
Presse & Öffentlichkeitsarbeit
T. +43 1 523 5881 – 1712
M. +43 699 130 60 112
anna.schmidt@mqw.at

