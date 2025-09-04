Teach For Austria Fellows 2025 starten ins Bildungsjahr – feierlicher Empfang im Ministerium

Wien (OTS) -

Bildungsminister Christoph Wiederkehr begrüßte gestern die Teach For Austria Fellows 2025, die im September in Kindergärten und Schulen ihren Einsatz begonnen haben, im Bildungsministerium.

Die Teach For Austria Fellows setzen sich in Kindergärten und Schulen dafür ein, dass alle Kinder die Chance auf eine faire und qualitativ hochwertige Bildung bekommen. Gleichzeitig arbeiten erstmals Fellows in Wiener Volksschulen. Damit investiert das Social Leadership Programm gezielt in die frühestmögliche Förderung von Kindern in herausfordernden Bildungskontexten.

„Bildung ist der Schlüssel zu einem selbstbestimmten, gelungenen Leben. Daher sind die pädagogischen Berufe die wichtigsten des Landes. Ich wünsche allen Teach For Austria Fellows sowie allen Pädagog:innen und Lehrer:innen einen guten Start in das neue Kindergarten- und Schuljahr.“ sagt Christoph Wiederkehr, Bildungsminister

Jetzt bewerben: Social Leadership Programm 2026

Mit dem Schulstart öffnet auch das Bewerbungsportal für den nächsten Fellow-Jahrgang. Gesucht werden Akademiker:innen aller Fachrichtungen, die gesellschaftlich etwas bewegen und sich für Bildungsfairness einsetzen wollen. Das Social Leadership Programm bietet die Möglichkeit, über zwei Jahre in Kindergärten und Schulen mit besonderen Herausforderungen zu unterrichten – begleitet durch ein intensives Leadership-Training. „Wir wollen Talente gewinnen, die Verantwortung übernehmen und mitgestalten wollen – im Kindergarten, Klassenzimmer und darüber hinaus“, sagt Severin Broucek, Geschäftsführer von Teach For Austria.

Über Teach For Austria

Teach For Austria ist eine gemeinnützige Organisation, die sich seit 2012 für Bildungsfairness in Österreich einsetzt. Unser Ziel ist es, besonders engagierte und ambitionierte Hochschulabsolvent:innen sowie Career Changer auszuwählen und intensiv auszubilden, damit sie für zwei Jahre in herausfordernden Kindergärten und Schulen unterrichten. Durch ihre Arbeit tragen unsere TFA Fellows dazu bei, die Bildungschancen von Kindern aus sozial benachteiligten Verhältnissen nachhaltig zu verbessern. Ab dem Schuljahr 2025/26 setzt Teach For Austria erstmals TFA Fellows auch an Wiener Ganztagsvolksschulen ein.