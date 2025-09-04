Analyse: Medienpräsenz österreichischer Politikerinnen und Politiker im August

Wien (OTS) -

Das APA-Comm Politik-Ranking untersucht monatlich die Berichterstattung von 13 österreichischen Tageszeitungen und analysiert, welche Politikerinnen und Politiker Österreichs die höchste mediale Präsenz aufweisen. Für August 2025 weist die Analyse Christian Stocker (ÖVP) mit 301 Medienbeiträgen als medial präsentesten Politiker des Landes aus. Es folgen Markus Marterbauer (SPÖ) mit 261 und Beate Meinl-Reisinger (NEOS) mit 251 Beiträgen. Zu Andreas Babler (SPÖ) waren insgesamt 243 Medienbeiträge zu verzeichnen, zu Gerhard Karner (ÖVP) 237.

Das Ranking der Top-20-Akteurinnen und -Akteure für August 2025 ist unter www.ots.at/politikranking abrufbar. Es wurde von APA-Comm auf Basis der Anzahl von Beiträgen mit namentlicher Erwähnung von Politikerinnen und Politikern in 13 österreichischen Tageszeitungen für den Zeitraum von 1. bis 31. August 2025 erstellt.

Über APA-Comm

