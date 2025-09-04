ORF und ServusTV kooperieren bei FIFA Fußball-WM 2026™ und UEFA EURO 2028

Wien (OTS) -

Gute Nachrichten für alle Fußballfans in Österreich – ORF und ServusTV kooperieren erneut bei zwei Fußballgroßereignissen: Nach der WM 2022 und der UEFA EURO 2024 zeigen der ORF als WM26-Rechteinhaber und der Salzburger Privatsender, er hält die Rechte an der EURO 2028, alle 104 Spiele der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026™ sowie alle 51 Spiele der UEFA EURO 2028 live im österreichischen Fernsehen. Dazu haben der ORF und ServusTV entsprechende Sublizenzvereinbarungen geschlossen, die die Ausstrahlungsrechte für TV, Online sowie Highlight-, Clip- und News-Rechte beinhalten.

FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026™ in Kanada, Mexiko und den USA

Als Rechtehalter an der Endrunde der 23. Fußball-Weltmeisterschaft (11. Juni bis 19. Juli 2026), an der erstmals 48 Nationen teilnehmen werden, überträgt der ORF an ServusTV das Ausstrahlungsrecht an 52 von insgesamt 104 Live-Spielen. Der ORF zeigt ebenso 52 Spiele live, darunter das Eröffnungsspiel sowie das Finale exklusiv. Beide Sender übertragen jeweils vier Achtelfinal-Begegnungen, zwei Viertelfinalspiele sowie eine Semifinal-Partie.

Bei Qualifikation der österreichischen Nationalmannschaft zeigt der ORF das erste und dritte Gruppenspiel, ServusTV das zweite Spiel der Gruppenphase und bei Weiterkommen das Sechzehntelfinale live. Der ORF überträgt alle restlichen ÖFB-Spiele.

UEFA EURO 2028 im Vereinigten Königreich und Irland

ServusTV überträgt als Rechtehalter an der 18. UEFA-EURO-Endrunde (9. Juni bis 9. Juli 2028) an den ORF das Ausstrahlungsrecht an 25 von insgesamt 51 Live-Spielen. ServusTV zeigt 26 Begegnungen live, darunter das Eröffnungsspiel sowie das Finale exklusiv. Beide Sender übertragen jeweils vier Achtelfinal-Begegnungen, zwei Viertelfinalspiele sowie eine Semifinal-Begegnung.

Bei Qualifikation der österreichischen Nationalmannschaft zeigt der ORF das zweite Spiel der Gruppenphase und bei Weiterkommen das Achtelfinale live. ServusTV überträgt alle restlichen ÖFB-Spiele.

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann: „Das Jahr 2026 ist ein Jahr der Superlative und bietet mit der Fußball-WM, dem ESC und Winter-Olympia gleich drei Großproduktionen, umso sinnvoller ist es, hier die Kooperation zu suchen bzw. die bewährte Zusammenarbeit fortzusetzen und WM wie EURO zur Gänze im Free-TV zu halten. Das ist damit bis 2028 sichergestellt und wohl ganz im Sinn der Fußballfans. Jetzt heißt es nur noch ganz fest Daumendrücken für das Nationalteam.“

„Wir setzen fort, was sich schon bei der WM 2022 und der UEFA EURO 2024 bewährt hat. Die neuerliche Zusammenarbeit mit dem ORF ist nicht nur für die beiden Sender sinnvoll, sondern kommt insbesondere den österreichischen Fußballfans zugute und stärkt den heimischen Medienstandort. Insofern ist die Vorfreude auf legendäre Fußballabende, bei denen wir erneut Fernsehgeschichte schreiben und Zuschauer-Rekorde brechen wollen, schon jetzt enorm“, so Ferdinand Wegscheider, Intendant bei ServusTV.