ASFINAG: Slowenische E-Vignette ab sofort im ASFINAG Mautshop erhältlich

Wien (OTS) -

ASFINAG baut ihren Kundenservice weiter aus: Ab sofort sind im Mautshop unter shop.asfinag.at alle notwendigen Mautprodukte für eine Reise in den Süden erhältlich. Neben den bisher bereits bekannten Digitalen Vignetten und Streckenmaut-Tickets für Österreich kann dort nun auch die E-Vignette für Slowenien online erworben werden. „Das ist ein weiterer Schritt in Richtung noch mehr Kundenservice. Unsere Kundinnen und Kunden können damit alle benötigten Mautprodukte für Ihre Fahrt in den Süden zentral und einfach aus einer Hand beziehen“, bestätigt ASFINAG-Geschäftsführerin Claudia Eder.

So wird der Kaufvorgang einfacher - es entfällt der Zwischenstopp an der Grenze: Beim Kauf werden lediglich das Kennzeichen, E-Mail-Adresse und ein Zahlungsmittel angegeben -die Unterlagen werden umgehend per E-Mail zugesendet und sind zusätzlich jederzeit im Kundenkonto abrufbar. Die ASFINAG bietet die slowenische E-Vignette bereits seit Beginn an den Vertriebstellen und Automaten insbesondere in Grenznähe zu Slowenien an. „Unsere Erfahrung zeigt, dass dieser Service gut ankommt. Allein in diesem Jahr wurden bereits knapp eine halbe Million slowenische E-Vignetten verkauft - Tendenz steigend“, so Eder.