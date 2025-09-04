FPÖ – Litzke: „Rot-Pinke Abzocke bei Öffi-Tickets trifft Studenten besonders hart!“

Wien (OTS) -

„Die rot-pinke Stadtregierung beweist einmal mehr, dass ihr die Sorgen junger Menschen völlig egal sind. Statt Studenten in Zeiten der Teuerung zu entlasten, werden die Öffi-Tickets massiv teurer und damit jene bestraft, die ohnehin jeden Euro dreimal umdrehen müssen“, erklärte FPÖ- Studentensprecher NAbg. Manuel Litzke.

Besonders unverständlich sei dieser Schritt gerade jetzt, wo die Inflation erneut auf 4,1 Prozent angestiegen ist: „Die Menschen kämpfen ohnehin mit massiv gestiegenen Preisen bei Mieten, Energie und Lebensmitteln. In so einer Situation zusätzliche Belastungen für Studenten zu schaffen, ist blanker Hohn und zeigt die Abgehobenheit von SPÖ und NEOS in Wien“, so Litzke.

Besonders scharf ging Litzke mit der zuständigen Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung ins Gericht: „SPÖ-Bundesministerin Holzleitner präsentiert sich gerne mit Schlagworten und feministischen Worthülsen, doch wenn es konkret um die Entlastung von Studenten geht, herrscht völlige Planlosigkeit. Sie schaut tatenlos zu, wie die Studenten in Wien von ihren roten Parteigenossen ausgesackelt werden.“

„Es ist längst überfällig, dass die Bundesregierung ein wirksames Entlastungspaket für Studenten auf den Weg bringt. Statt Unterstützung gab es bislang nur zusätzliche Belastungen – von der ausgesetzten Valorisierung der Familienbeihilfe über die weiter steigende Inflation bis hin zu den erhöhten Ticketpreisen. Damit muss endlich Schluss sein“, forderte Litzke abschließend.