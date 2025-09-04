FPÖ - Brucker: SPÖ internes Chaos bei Mindestsicherung

Wien (OTS) -

„Während SPÖ-Bürgermeister Ludwig nach einer Korrektur plötzlich von 400 Euro bei der Mindestsicherung spricht, wirft seine Parteikollegin Mautz gleichzeitig 897,71 Euro in den Raum. Tatsache ist jedoch, dass es gar nicht um Änderungen bei der Mindestsicherung geht, sondern lediglich um die Wohnbeihilfe. Damit verbreitet die SPÖ die Unwahrheit und versucht die Wiener Bevölkerung bewusst in die Irre zu führen. Dieses Chaos zeigt einmal mehr, dass die SPÖ selbst nicht mehr weiß, welche Zahl überhaupt stimmt“, so FPÖ-Landespartei­sekretär LAbg. Lukas Brucker.

„Wien zahlt weiterhin die vollen Kinderbeträge aus und hält damit ein völlig unfaires System aufrecht. Syrische und afghanische Großfamilien kassieren damit Monat für Monat tausende Euro an Mindestsicherung, während arbeitende Wienerinnen und Wiener im Regen stehen gelassen werden. Außerdem bekommen subsidiär Schutzberechtigte in Wien nach wie vor die volle Mindestsicherung – und nicht wie in anderen Bundesländern nur die Grundversorgung. Dieser Wahnsinn muss endlich ein Ende haben“, so Brucker.

„Die Ludwig-SPÖ hat Wien mit ihrer Politik in die Pleite getrieben. Das noch vorhandene Geld muss endlich jenen zur Verfügung gestellt werden, die es sich durch ehrliche Arbeit verdient haben – und nicht integrationsunwilligen und arbeitsverweigernden Migranten. Wien braucht eine faire Mindestsicherung für in Not geratene Österreicher“, betont der freiheitliche Landesparteisekretär.