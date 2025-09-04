  • 04.09.2025, 09:45:32
  • /
  • OTS0039

Grüne am Welttag zur sexuellen Gesundheit: „Sichere Verhütung darf keine Frage des Geldes sein“

Disoski: Das Vorarlberger Pilotprojekt zu kostenloser Verhütung österreichweit ausrollen

Wien (OTS) - 

„Sichere Verhütung ist in Österreich immer noch eine Frage des Geldes und das muss sich endlich ändern. Denn noch immer tragen Frauen in den allermeisten Fällen die alleinige Verantwortung für Verhütung, mental und finanziell. Wenn das Geld knapp ist, greifen viele zu weniger sicheren Alternativen oder verzichten ganz darauf. Das wiederum führt zu ungewollten Schwangerschaften, deren Abbruch in Österreich privat zu tragen und für viele schwer leistbar ist. Ein Teufelskreis, den wir mit kostenlosen Verhütungsmitteln endlich durchbrechen müssen“, bekräftigt Meri Disoski, Frauensprecherin der Grünen, anlässlich des Welttags für sexuelle Gesundheit ihre Forderung nach kostenlosen Verhütungsmitteln.

„Kostenlose Verhütungsmittel verhindern nicht nur ungewollte Schwangerschaften, sondern schützen auch vor Geschlechtskrankheiten. Die steigenden Fallzahlen bei sexuell übertragbaren Krankheiten sind ein Warnsignal“, hält Disoski fest. Die geplante Steuerbefreiung auf Verhütungsmittel ab 2026 sei ein erster Schritt, greife aber zu kurz, führt Disoski aus: „Was es braucht, ist eine vollständige Kostenübernahme. Damit entlasten wir insbesondere jene Frauen, die sich sichere und oftmals teure Langzeitverhütungsmethoden am wenigsten leisten können.“

Als Vorbild nennt Disoski das Vorarlberger Pilotprojekt „INVVO – Informiert Verhüten in Vorarlberg“, das auf eine Grüne Initiative zurückgeht. „3.500 Frauen erhalten bis inklusive 2026 nach entsprechender Beratung kostenlosen Zugang zu Verhütungsmitteln. Bereits 2.000 Frauen und jugendliche Mädchen haben sich gemeldet. Das zeigt den enormen Bedarf. Die Bundesregierung muss dieses Modell österreichweit zum Standard machen. Denn sichere Verhütung darf keine Frage des Geldes sein“, betont Disoski.

Rückfragen & Kontakt

Grüner Klub im Parlament
Telefon: 01-401106697
E-Mail: presse@gruene.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FMB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright