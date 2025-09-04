FPÖ-Fiedler: „Geht’s noch? ÖVP-Stundenplan hat in Volksschule nichts verloren“

Sankt Pölten (OTS) -

„Es ist inakzeptabel, dass Volksschüler im Klassenzimmer mit parteipolitischer Symbolik konfrontiert werden. Schulen sind Orte der Bildung, nicht der politischen Werbung. Hier wird eine demokratische Grenze überschritten“, kritisiert FPÖ Niederösterreich Bildungssprecher LAbg. Helmut Fiedler die Verteilung von ÖVP-Stundenplänen in einer Schule im Bezirk Baden.

„Wenn Schüler bereits im Klassenzimmer mit Parteisymbolen beschallt werden, ist das nicht nur geschmacklos, sondern auch ein direkter Angriff auf den Schulfrieden und das Vertrauen der Eltern in ein vernünftiges Bildungssystem“, betont Fiedler.

Der blaue Bildungssprecher nimmt auch die Bildungsdirektion in die Pflicht: „Ich fordere die Bildungsdirektion Niederösterreich mit Nachdruck auf, solchen parteipolitischen Propagandaaktivitäten unverzüglich Einhalt zu gebieten. Es braucht eine klare Weisung an alle Schulen, dass jegliche Form parteipolitischer Werbung, ob direkt oder subtil, strikt zu unterlassen ist. Die Klassenzimmer gehören den Schülern, nicht den Parteizentralen.“