AVISO PK: Hilfsorganisationen warnen: „Herumdoktern am sozialen Netz – die Ärmsten fallen durch“
Einladung zur Pressekonferenz zum Thema Sozialhilfe von Caritas, Diakonie & Volkshilfe am Montag, 8.9., 9:30 Uhr im Presseclub Concordia
Die Sozialhilfe ist das letzte soziale Netz – und damit eine unverzichtbare Absicherung für Menschen in Notlagen. Dennoch wird aktuell an diesem Netz gesägt. Caritas, Diakonie und Volkshilfe warnen eindringlich vor einer Verschlechterung und fordern eine grundlegende Reform, die Armut wirksam bekämpft.
Am Podium:
- Anna Parr, Generalsekretärin Caritas Österreich
- Maria Katharina Moser, Direktorin Diakonie Österreich
- Erich Fenninger, Direktor Volkshilfe Österreich
Medienvertreter*innen sind sehr herzlich eingeladen, an der Pressekonferenz persönlich vor Ort oder online teilzunehmen. Um eine Akkreditierung bzw. Anmeldung zur Online-Teilnahme unter presse@caritas-austria.at wird dringend gebeten. Link und Einwahlkoordinaten werden kurz vor dem Termin versandt.
PRESSEKONFERENZ Hilfsorganisationen warnen: „Herumdoktern am sozialen Netz – die Ärmsten fallen durch“
Caritas, Diakonie & Volkshilfe sprechen im Rahmen einer Pressekonferenz zum Thema Sozialhilfe und warnen eindringlich vor einer Verschlechterung dessen, was das letzte Sicherheitsnetz für Menschen in Not sein soll.
Datum: 08.09.2025, 09:30 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Presseclub Concordia
Bankgasse 8
1010 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Caritas Österreich
Melanie Wenger-Rami, MA
Telefon: +43676 7804589
E-Mail: melanie.wenger-rami@caritas-austria.at
