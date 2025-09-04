AVISO PK: Hilfsorganisationen warnen: „Herumdoktern am sozialen Netz – die Ärmsten fallen durch“

Wien (OTS) -

Die Sozialhilfe ist das letzte soziale Netz – und damit eine unverzichtbare Absicherung für Menschen in Notlagen. Dennoch wird aktuell an diesem Netz gesägt. Caritas, Diakonie und Volkshilfe warnen eindringlich vor einer Verschlechterung und fordern eine grundlegende Reform, die Armut wirksam bekämpft.

Am Podium:

Anna Parr, Generalsekretärin Caritas Österreich

Maria Katharina Moser, Direktorin Diakonie Österreich

Erich Fenninger, Direktor Volkshilfe Österreich

Caritas, Diakonie & Volkshilfe sprechen im Rahmen einer Pressekonferenz zum Thema Sozialhilfe und warnen eindringlich vor einer Verschlechterung dessen, was das letzte Sicherheitsnetz für Menschen in Not sein soll.

Datum: 08.09.2025, 09:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Presseclub Concordia

Bankgasse 8

1010 Wien

Österreich