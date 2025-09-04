IFA Immobilieninvestment „Baumstadt 2“ zu 100% platziert. Neues Projekt in Wien-Simmering startet.

Wien (OTS) -

Das IFA Bauherrenmodell „Baumstadt 2“ mit einem Investment von 10,1 Mio. Euro ist vollständig platziert

Damit hat IFA am Stadtentwicklungsprojekt „Baumstadt Floridsdorf“ in diesem Jahr bereits zwei Bauherrenmodelle mit insgesamt 38,6 Mio. Euro erfolgreich abgeschlossen

Neues Investment startet: In der Kopalgasse in Wien ist ab sofort eine Beteiligung an einem steueroptimierten Bauherrenmodell möglich

Weiterer Erfolg für IFA: Nach der vollständigen Platzierung des Bauherrenmodells „Baumstadt 1“ im April folgte im August die 100% Platzierung der „Baumstadt 2“. Somit hat IFA am Stadtentwicklungsprojekt „Baumstadt Floridsdorf“ in diesem Jahr bereits zwei Bauherrenmodelle mit einer Gesamtinvestitionssumme von 38,6 Mio. Euro platziert. Der Baustart der ersten Gebäude erfolgt noch in diesem Jahr, die Fertigstellung des gesamten Projekts bis 2029. Insgesamt entstehen bei diesem „ökologischen Dorf in der Stadt“ rund 300 Wohnungen.

Neues Investment: „Kopalgasse 11“ in Wien-Simmering

Aufgrund der anhaltend starken Nachfrage startet IFA ein weiteres Investment: In der Kopalgasse 11 in Wien-Simmering nahe der U3-Stationen Enkplatz und Zippererstraße entstehen insgesamt 41 geförderte Mietwohnungen, an denen man sich über zwei Bauherrenmodelle beteiligen kann. Das erste Investment kann bereits gezeichnet werden, es ist ein Bauherrenmodell mit ideeller Beteiligung über eine KG. Das Mindestinvestment beträgt 14.960 Euro p.a., zahlbar über drei Jahre bei Kreditzeichnung. Die Planrendite beträgt rund 6,2 % p.a. nach Ablauf der Förderphase bei Kreditzeichnung.

Investor:innen profitieren mehrfach: Durch langfristige, inflationsgesicherte Mieterträge, öffentliche Förderungen, attraktive, steuerliche Begünstigungen und das umfassende Rundum-Paket der IFA, das Konzeption Bau, Vermietung, Assetmanagement und laufendende Investorenbetreuung umfasst.

Mehr Informationen unter www.ifa.at

Bild, Abdruck honorarfrei

Weitere Erfolgsmeldung der IFA AG: Nachdem im April dieses Jahres das Investment „Baumstadt 1“ zu 100% platziert war, folgte im August die Platzierung der „Baumstadt 2“.

Hinweis zu den genannten Zahlen der IFA AG

Die Angaben, Analysen und Prognosen beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Damit wird keine Aussage über eine zukünftige Wertentwicklung getroffen.

Über IFA

IFA AG ist mit rund 500 realisierten Projekten österreichischer Marktführer für Immobilieninvestments. Für mehr als 8.000 Investor:innen verwaltet IFA rund 4,1 Milliarden Euro – und das schon seit 1978. Die Investitionsmöglichkeiten reichen von geförderten Bauherrenmodellen über exklusive Prime Investments bis zu Anleihen. www.ifa.at