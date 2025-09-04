Stephan Gasser ist neuer Geschäftsführer der FHWien der WKW

Wien (OTS) -

Österreichs führende Fachhochschule für Management und Kommunikation hat seit dem 1. September 2025 einen neuen Geschäftsführer: Der promovierte Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler Dr. Stephan Gasser zeichnet in seiner neuen Funktion für die FHWien der WKW und ihr Tochterunternehmen FHW Education & Management GmbH verantwortlich. Der gebürtige Wiener mit Kärntner Wurzeln verfügt über ein breit gefächertes berufliches Know-how, das Wirtschaft und Hochschule verbindet. Während der letzten Jahre war Gasser als Co-Founder und Geschäftsführer eines Finanzdienstleisters tätig. Davor bekleidete er Positionen als Assistant Professor und Institutsvorstand an Universitäten und Fachhochschulen in Österreich.

Akademische Expertise und unternehmerische Praxis

„Wir freuen uns, mit Stephan Gasser einen Geschäftsführer zu begrüßen, der akademische Expertise mit unternehmerischer Praxis verbindet“, erklärt Barbara Kluger-Schieder, Leiterin des Bildungsmanagements der Wirtschaftskammer Wien (WKW) und Vorsitzende des Beirats der FHWien der WKW. „Dank seiner langjährigen Tätigkeit in der Lehre und Forschung an Hochschulen sowie seiner Erfahrung als Co-Founder und Geschäftsführer in der Privatwirtschaft besitzt er das ideale Rüstzeug, um die FHWien der WKW erfolgreich weiterzuentwickeln.“

Frische Impulse für eine etablierte Hochschule

Stephan Gasser blickt seiner neuen Aufgabe mit Freude und Zuversicht entgegen: „Die FHWien der WKW ist eine etablierte Größe in der österreichischen Bildungslandschaft, die sich durch ihre enge Vernetzung mit der Wirtschaft auszeichnet. Ihre praxisnahen Studiengänge eröffnen den Studierenden exzellente Karrierechancen. In meiner neuen Funktion sehe ich es als zentrale Aufgabe, diesen erprobten Weg weiterzugehen. Zugleich möchte ich frische Impulse setzen, um unsere Hochschule erfolgreich in eine Zukunft zu führen, die von einem tiefgreifenden Wandel in Technologie, Arbeitswelt und Gesellschaft geprägt ist. Ich freue mich sehr darauf, dabei mit dem bewährten Team der FHWien der WKW zusammenzuarbeiten.“

Fokus auf Finance, Entrepreneurship und Innovation

Stephan Gasser absolvierte das Magisterstudium an der Wirtschaftsuniversität (WU) Wien und der University of Texas at Austin mit den Schwerpunkten Finance und Entrepreneurship. An der WU Wien promovierte er am Institute for Finance, Banking and Insurance zum Doktor der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften. Seine fachlichen Schwerpunkte und der Fokus seiner wissenschaftlichen Publikationen liegen in den Bereichen Kryptoökonomie, Responsible Finance sowie Mergers and Acquisitions.

Zu Gassers beruflichen Stationen im Hochschulsektor zählen unter anderem das IMC Krems und die WU Wien, wo er als Institutsvorstand bzw. Assistant Professor für Finance wirkte. Außerdem war er nebenberuflich als externer Lektor tätig. Umfassende Erfahrung in der Privatwirtschaft hat er als Co-Founder und Geschäftsführer der FINcredible GmbH erworben, Österreichs erstem bei der FMA registrierten Kontoinformationsdienstleister. Bei dem Fintech-Unternehmen war er unter anderem für Organisations- und Strategieentwicklung, Produktmanagement, Operations und die Akquise von Schlüsselkunden zuständig.

