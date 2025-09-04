Wien/ Berlin/ Hamburg (OTS) -

Sie haben im Internet unlängst zur Pille danach gesucht oder wollten einen Online-Selbsttest auf Alkoholismus machen? Das weiß der Meta-Konzern jetzt auch.

Denn ein Instagram- oder Facebook-Konto reicht aus, damit Meta die Bewegungen der Nutzer im nahezu gesamten Internet und auf Apps ausspähen kann. Auf Nachrichten- und Shoppingportalen, bei medizinischer Hilfe oder gar auf Erotik- und Datingseiten.

Das ist in etwa so, als würden Sie in ein Geschäft gehen und jemand klatscht Ihnen unbemerkt ein Mikro an die Schulter, das dann nicht nur in diesem Geschäft Ihre Gespräche, Bewegungen und Einkäufe aufzeichnet, sondern auch darüber hinaus – beim Arzt, im Büro oder gar privat im Schlafzimmer.

Das ist Internet 2025 – jeden Klick, jede Suche, jeden Kauf im Internet kann der Meta-Konzern mitlesen.

Als Verbraucherschutzverein (VSV) sagen wir hier gemeinsam mit der deutschen Kanzlei Baumeister & Kollegen und dem österreichischen Prozessfinanzierer Padronus dem Meta-Konzern den Kampf an. Wir wollen Ihre persönlichen Rechte schützen und Schadensersatz gegenüber Meta geltend machen.



Wie?

Das erklären wir gern bei unserer Pressekonferenz am 11.09.2025 um 10 Uhr im Presseclub Concordia.

Um Voranmeldung wird gebeten:

d.holzinger@verbraucherschutzverein.eu

INSTAGRAM kennt Ihre sexuellen Vorlieben. FACEBOOK weiß von Ihrem Alkoholproblem. VSV geht gegen META vor.

Datum: 11.09.2025, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Presseclub Concordia, Wien

Bankgasse 8

1010 Wien

Österreich