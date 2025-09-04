Fotowettbewerb #DonauinselMomente

Wien (OTS) -

Die Donauinsel ist ein Ort voller Kontraste: Sie ist Naturraum und Stadtraum zugleich – Freiraum für Sport und Erholung, Treffpunkt fürs Feiern, Rückzugsort im Grünen und eine Szenerie für besondere, manchmal absurde oder schräg-schöne Momente. Das Wien Museum lädt dazu ein, die Donauinsel aus ganz persönlichen Blickwinkeln festzuhalten.

Ob überraschende Tierbegegnungen inmitten der Stadt, urbane Streetphotography, die das Aufeinandertreffen von Insel und Metropole zeigt, oder Szenen von Freizeit, Sport und Erholung – vom frühen Morgen bis zur Abendstimmung: Gesucht sind Aufnahmen, die die Vielfalt und Stimmung der Donauinsel einfangen. Wer mitmachen möchte, postet seine Fotos auf Instagram mit dem Hashtag #DonauinselMomente und markiert @wienmuseum. Der Fotowettbewerb läuft bis 5. Oktober 2025.

Preise & Ausstellung

Eine Jury wählt die besten Fotos aus. Diese werden 2026 in der Ausstellung „Donauinsel. 21 Meter Freiraum“ gezeigt. Die zehn stärksten Aufnahmen erscheinen zudem im Begleitbuch zur Ausstellung; ihre Fotograf:innen erhalten jeweils ein Exemplar. Für die drei Gewinner:innen gibt es darüber hinaus einen hochwertigen Print ihres Fotos.

Jury: Christine Koblitz (@wienmuseum), Martina Nußbaumer (Wien Museum), Klaus Pichler (Fotograf) und Nelo Ruber (Fotografin)

Zu den Teilnahmebedingungen und Pressefotos von Klaus Pichler