AVISO: Pressekonferenz und Präsentation der neuen ÖVGW-Studie

Am Mittwoch, 10. September 2025, findet um 09:30 Uhr die Präsentation der neuen ÖVGW-Studie „Hochwasser, Überflutungen und Stand der Wasserversorgungs-sicherheit im Jahr 2024“ im Rahmen einer Pressekonferenz im „Grand Hotel Wien“ (Kärtner Ring 9, 1010 Wien) statt.

Für Fragen und Interviews stehen Ihnen nach der Präsentation der Studie

DI Dr. Roman NEUNTEUFEL (BOKU Wien, Studienautor) und

ÖVGW-Vizepräsident Mag. Nikolaus SAUER (Sprecher des Wasserfachs)

vor Ort zur Verfügung.

Wesentliche Inhalte aus der Studie:

Starke Schwankungen in der Ressourcenverfügbarkeit

Steigende Kosten aufgrund Klimawandelanpassungen

Extremwetterereignisse: 3% Ausfälle in der Versorgung mit Trinkwasser

Die ÖVGW-Studie ist im Anschluss an die Pressekonferenz digital auf www.unsertrinkwasser.at verfügbar.

ÖVGW

Die Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW) ist die einzige, unabhängige und freiwillige Interessensvertretung für die österreichischen Trinkwasserversorger. Sie zählt über 303 Unternehmen aus dem Wasserbereich zu ihren Mitgliedern. Über Kooperationen mit Landesverbänden vertritt die ÖVGW mehr als 2.000 Wasserversorger. Diese beliefern rund 80% der zentral versorgten Bevölkerung mit Trinkwasser. Das österreichische Trinkwasser wird zu 100 % aus Grundwasser (Brunnen und Quellen) gewonnen, welches Großteils nicht aufbereitet werden muss. Für die ÖVGW steht daher der Schutz des Grundwassers und die sichere Versorgung der Bevölkerung mit gesundem, hochqualitativem Trinkwasser in Zeiten des Klimawandels im Fokus

Datum: 10.09.2025, 09:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Grand Hotel Wien

Kärtner Ring 9

1010 Wien

Österreich