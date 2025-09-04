Nachwuchsförderung zahlt sich aus: Schüler gewinnen Drohnen-WM

Hochstraß/Burgenland (OTS) -

Ein herausragender Erfolg: Das Schülerteam des BRG Gröhrmühlgasse/Wiener Neustadt hat bei der Drohnen-Weltmeisterschaft in Peking die Goldmedaille gewonnen - als einziges Team aus ganz Europa.

Die jungen Talente Máté Salánki, Sebastian Karaffa und Philip Hanspeter (alle 4. Klasse) hatten bereits bei der Aerial Junior Challenge im Rahmen der ECER 2025 in Innsbruck ihre Klasse bewiesen. Nun setzten sie sich auch in China auf internationaler Bühne gegen starke Konkurrenz durch: Über 4.000 Teilnehmer traten in der Arena, die an ein Fußballstadion erinnerte, gegeneinander an. Das Wiener Neustädter Team programmierte seine Drohne eigenständig und steuerte sie präzise durch den anspruchsvollen Parcours - der verdiente Sieg war das Ergebnis.

„Mit technischer Exzellenz, großer Eigeninitiative und bemerkenswertem Teamgeist haben sich die Jugendlichen nicht nur für diese internationale Bühne qualifiziert“, würdigten die Veranstalter die Leistung.

BECOM als Partner in der Nachwuchsförderung

Als einer der Hauptsponsoren machte BECOM die Teilnahme des Schülerteams an der Weltmeisterschaft möglich. Die fachliche Betreuung und das Training übernahmen Alexander Filipp und Christian Filipp, die das Team intensiv vorbereiteten und auch während des Wettbewerbs begleiteten.

„Dieser Erfolg ist ein perfektes Beispiel dafür, wie gezielte Nachwuchsförderung und technisches Engagement junge Menschen auf internationalem Niveau fördern können“, betont BECOM. „Wir gratulieren dem Team des BRG Gröhrmühlgasse herzlich zu diesem außergewöhnlichen Triumph und freuen uns, Teil dieser Erfolgsgeschichte gewesen zu sein.“