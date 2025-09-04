Grüne Wien/Pühringer, Ellensohn: „Bei armutsbetroffenen Kindern zu sparen ist herzlos und zukunftsvergessen“

Wien (OTS) -

Scharfe Kritik üben die Wiener Grünen an der Ankündigung von Bürgermeister Ludwig (SPÖ), bei der Kindermindestsicherung zu sparen: „Bei armutsbetroffenen Kindern zu sparen ist herzlos und zukunftsvergessen. Für 51.380 Wiener Kinder bedeutet dieser Einschnitt eine Verschärfung der Armut und die Beeinträchtigung ihrer Zukunftschancen. Die rot-pinke Stadtregierung geht mit dem Vorschlaghammer auf eine soziale Errungenschaft nach der anderen los“, kritisiert Judith Pühringer, Vorsitzende der Wiener Grünen.

Bei den Wiener Grünen verweist man auf gegenteilige Versprechungen der SPÖ im vergangenen Nationalratswahlkampf: „SPÖ-Vorsitzender Babler hat es im Wahlkampf noch als Skandal bezeichnet, dass jedes fünfte Kind in Österreich armutsgefährdet oder armutsbetroffen ist. Auf die Ankündigung einer Kindergrundsicherung folgten bisher aber keine Taten. Die Maßnahmen, die Bürgermeister Ludwig ankündigt, gehen in die völlig falsche Richtung. Die Kinderarmut beendet man nicht, indem man die Unterstützung für Kinder kürzt“, kritisiert der Grüne Sozialsprecher, David Ellensohn.

„2010 war unter Rot-Grün die allererste Maßnahme, die Kindermindestsicherung um 800 Euro im Jahr zu erhöhen. Aus gutem Grund: Weil wir armutsbetroffenen Kinder helfen wollten. Fünfzehn Jahre später ist der SPÖ das soziale Gewissen Stück für Stück abhandengekommen“, so Pühringer und Ellensohn – und abschließend: „Unter Rot-Pink haben die Kinder dieser Stadt keinen Anwalt mehr, der für sie kämpft.“