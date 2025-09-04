- 04.09.2025, 08:30:03
- /
- OTS0009
Einladung (Hybrid-)Pressekonferenz Internationaler Holztag
12.9., 9 Uhr, Congress Center Wörthersee, Hauptstraße 203, 9210 Pörtschach
Der Internationale Holztag ist in Österreich seit Jahrzehnten das Leitevent für Unternehmerinnen und Unternehmer aus der Forst- und Holzwirtschaft. Aus diesem Anlass laden Sägeindustrie und Holzhandel zur Pressekonferenz, um über die aktuellen Entwicklungen in der Branche zu berichten und um einen Ausblick auf die kommenden Monate zu wagen.
Ihre Gesprächspartner sind:
DI Markus Schmölzer
Vorsitzender der österreichischen Sägeindustrie
KR Franz Teuschler
Vorsitzender des österreichischen Holzhandels
Dr. Jürgen Michels
Chefvolkswirt und Leiter Research, Bayerische Landesbank
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. Bitte melden Sie sich über diesen Link oder via E-Mail unter presse@holzindustrie.at an.
Die Pressekonferenz wird ebenfalls online übertragen. Den Link zur Pressekonferenz erhalten Sie nach Anmeldung vor Veranstaltungsbeginn.
(Hybrid-)Pressekonferenz Internationaler Holztag
Datum: 12.09.2025, 09:00 Uhr - 12.09.2025, 09:45 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Congress Center Wörthersee
Hauptstraße 203
9010 Pörtschach am Wörthersee
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Fachverband der Holzindustrie Österreichs
Norman Schirmer, M.A.
Telefon: T: +43 1 712 26 01 - 21 | M: +43 676 403 7517
E-Mail: schirmer@holzindustrie.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FVH