Einladung (Hybrid-)Pressekonferenz Internationaler Holztag

Wien (OTS) -

Der Internationale Holztag ist in Österreich seit Jahrzehnten das Leitevent für Unternehmerinnen und Unternehmer aus der Forst- und Holzwirtschaft. Aus diesem Anlass laden Sägeindustrie und Holzhandel zur Pressekonferenz, um über die aktuellen Entwicklungen in der Branche zu berichten und um einen Ausblick auf die kommenden Monate zu wagen.

Ihre Gesprächspartner sind:

DI Markus Schmölzer

Vorsitzender der österreichischen Sägeindustrie

KR Franz Teuschler

Vorsitzender des österreichischen Holzhandels

Dr. Jürgen Michels

Chefvolkswirt und Leiter Research, Bayerische Landesbank

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. Bitte melden Sie sich über diesen Link oder via E-Mail unter presse@holzindustrie.at an.

Die Pressekonferenz wird ebenfalls online übertragen. Den Link zur Pressekonferenz erhalten Sie nach Anmeldung vor Veranstaltungsbeginn.

(Hybrid-)Pressekonferenz Internationaler Holztag

Datum: 12.09.2025, 09:00 Uhr - 12.09.2025, 09:45 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Congress Center Wörthersee

Hauptstraße 203

9010 Pörtschach am Wörthersee

Österreich