Einladung (Hybrid-)Pressekonferenz Internationaler Holztag

12.9., 9 Uhr, Congress Center Wörthersee, Hauptstraße 203, 9210 Pörtschach

Wien (OTS) - 

Der Internationale Holztag ist in Österreich seit Jahrzehnten das Leitevent für Unternehmerinnen und Unternehmer aus der Forst- und Holzwirtschaft. Aus diesem Anlass laden Sägeindustrie und Holzhandel zur Pressekonferenz, um über die aktuellen Entwicklungen in der Branche zu berichten und um einen Ausblick auf die kommenden Monate zu wagen.

Ihre Gesprächspartner sind:

DI Markus Schmölzer
Vorsitzender der österreichischen Sägeindustrie

KR Franz Teuschler
Vorsitzender des österreichischen Holzhandels

Dr. Jürgen Michels
Chefvolkswirt und Leiter Research, Bayerische Landesbank

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. Bitte melden Sie sich über diesen Link oder via E-Mail unter presse@holzindustrie.at an.

Die Pressekonferenz wird ebenfalls online übertragen. Den Link zur Pressekonferenz erhalten Sie nach Anmeldung vor Veranstaltungsbeginn.

(Hybrid-)Pressekonferenz Internationaler Holztag

Datum: 12.09.2025, 09:00 Uhr - 12.09.2025, 09:45 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Congress Center Wörthersee
Hauptstraße 203
9010 Pörtschach am Wörthersee
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Fachverband der Holzindustrie Österreichs
Norman Schirmer, M.A.
Telefon: T: +43 1 712 26 01 - 21 | M: +43 676 403 7517
E-Mail: schirmer@holzindustrie.at

