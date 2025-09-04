  • 04.09.2025, 08:21:33
NÖ Bergerlebnispass: Super-Vorverkauf solange der Vorrat reicht

LH Mikl-Leitner: Bergerlebnispass ein „echtes Erfolgsprojekt“

St. Pölten (OTS) - 

Im Zuge der Aktion mit Gratis-Pässen für Kinder werden höchstens 15.000 Stück ausgegeben. „Bei der Premiere im vergangenen Winter wurden 9.695 ,NÖ Bergerlebnispässe‘ ausgegeben und in den zehn Skigebieten für insgesamt 102.810 Besuche genutzt: Damit wurden alle Erwartungen weit übertroffen, ein echtes Erfolgsprojekt. Der Familienbonus im Super-Vorverkauf dient auch heuer wieder der Nachwuchsförderung. Bei Kauf von einem Erwachsenen-Pass sind alle Kinder im Familienverbund unter elf Jahren gratis, bei zwei Erwachsenen-Pässen alle unter sechzehn Jahren“, sagt die für Tourismus zuständige Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und ergänzt: „Mich freut besonders, wie viele Großeltern dieses Angebot bereits mit ihren Enkeln genutzt haben.“

„Der Super-Vorverkauf läuft noch bis 31. Oktober 2025. In diesem Zeitraum kostet der Erwachsenen-Pass 410 Euro. Kinder sind entweder mit Familienbonus überhaupt gratis, ansonsten kostet der Kinder-Pass 165 Euro. Dieses besondere Angebot ist mit 15.000 Stück limitiert. ,Mini-Pässe‘, freie Saisonkarten für Kinder unter sechs Jahren, sind immer erhältlich und werden nicht dazugezählt. Wer sich den Familienbonus nicht entgehen lassen will, kann den NÖ Bergerlebnispass online und bei vielen Skigebieten erwerben“, sagt Karl Weber in seiner Funktion als Koordinator der ARGE NÖ Bergerlebnispass.

Der NÖ Bergerlebnispass gilt ohne Einschränkung vom jeweils ersten bis zum letzten Betriebstag der zehn teilnehmenden Skigebiete, mit insgesamt 51 Liften und 125 Pistenkilometern: Annaberger Lifte, Erlebnisalm Mönichkirchen, Familienschigebiet Maiszinken, Gemeindealpe Mitterbach, Hochkar Bergbahnen, Königsberg, Mariazeller Bürgeralpe, Ötscherlifte Lackenhof, Semmering Hirschenkogel und Wexl Arena St. Corona am Wechsel. Ein großer Vorteil des NÖ Bergerlebnispasses ist die Schneesicherheit, beispielsweise bei Semmering Hirschenkogel oder Hochkar Bergbahnen – dort ist der Saisonstart mit Freitag, 5. Dezember 2025, und Saisonschluss am Ostermontag, 6. April 2026, geplant. Das sind 123 Betriebstage!

Im NÖ Bergerlebnispass sind das Nachtskifahren unter Flutlicht bei Hochkar Bergbahnen und Semmering Hirschenkogel inkludiert, ebenso das Skitourengehen bei Annaberger Liften, Gemeindealpe Mitterbach, Mariazeller Bürgeralpe und Ötscherlifte Lackenhof.

Weitere Informationen und Shop unter www.bergerlebnispass.at

