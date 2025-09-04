Veranstaltung: Konzernmacht und Digitalisierung

Wien (OTS) -

Die Digitalisierung hat die Unternehmens- und Finanzwelt auf neue Beine gestellt. Tech- und Finanzgiganten teilen sich die Welt auf. Die große Wissensasymmetrie über die Funktionsweise der von ihnen angebotenen Anwendungen ermöglicht es ihnen, ihre wirtschaftlichen Interessen zu ihrem Vorteil durchzusetzen. In der Veranstaltung wird der Status quo analysiert und mögliche Strategien aufgezeigt, um deren Macht einzudämmen.

ANMELDUNG

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung bis 11. September 2025.



PROGRAMM

Begrüßung und einleitende Worte

Harald Frey (Club of Vienna)

Mathias BINSWANGER (St. Gallen): „Digitalisierung und Marktmacht – siamesische Zwillinge?“

Heike BUCHTER (New York): „In den Fängen des Kapitalmarkts: Es ist die Welt der Vermögensverwalter – wir leben nur darin“

Thomas DÜRMEIER (Goliathwatch): „Verklagen, zerschlagen oder boykottieren? Was hilft wirklich gegen Amazon, Google oder Twitter/X?“

Mechthild SCHROOTEN (HS Bremen): „Marktmacht von Paypal, Bitcoin & Co“



Moderation: Marlene Nowotny