Veranstaltung: Konzernmacht und Digitalisierung

Di, 16. Sept. 2025, 14:00 Uhr, Urania, DG

Die Digitalisierung hat die Unternehmens- und Finanzwelt auf neue Beine gestellt. Tech- und Finanzgiganten teilen sich die Welt auf. Die große Wissensasymmetrie über die Funktionsweise der von ihnen angebotenen Anwendungen ermöglicht es ihnen, ihre wirtschaftlichen Interessen zu ihrem Vorteil durchzusetzen. In der Veranstaltung wird der Status quo analysiert und mögliche Strategien aufgezeigt, um deren Macht einzudämmen.

ANMELDUNG
Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung bis 11. September 2025.


PROGRAMM

Begrüßung und einleitende Worte
Harald Frey (Club of Vienna)

Mathias BINSWANGER (St. Gallen): „Digitalisierung und Marktmacht – siamesische Zwillinge?“

Heike BUCHTER (New York): „In den Fängen des Kapitalmarkts: Es ist die Welt der Vermögensverwalter – wir leben nur darin“

Thomas DÜRMEIER (Goliathwatch): „Verklagen, zerschlagen oder boykottieren? Was hilft wirklich gegen Amazon, Google oder Twitter/X?“

Mechthild SCHROOTEN (HS Bremen): „Marktmacht von Paypal, Bitcoin & Co“


Moderation: Marlene Nowotny

Rückfragen & Kontakt

Dr.in Sigrid Kroismayr
Mobil: +43 676 400 33 75
Email: sekretariat@clubofvienna.org

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS

