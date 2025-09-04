Alpbachtal Tourismus startet Pilotprojekt mit digitalen Sprachassistenten

Alpbachtal (OTS) -

Mit dem „Alpbachtal Voice Concierge“ startet ein Projekt, das es in dieser Größenordnung bislang noch nicht gibt. 500 Geräte werden in 24 Pilotbetrieben der Tourismusregion Alpbachtal installiert. Das System beantwortet alltägliche Fragen der Gäste direkt. Entwickelt wurde es gemeinsam mit der Thoesch GmbH auf Basis von Amazon Alexa Smart Properties. Besonders ist der flächendeckende Einsatz ab Projektstart sowie ein eigenes MICE-Modul für den Kongressbereich, das europaweit erstmals in einer ganzen Destination getestet wird. Darüber hinaus wird das Projekt technisch laufend weiterentwickelt, damit Partnerbetriebe und Gäste kontinuierlich von neuen Funktionen und Verbesserungen profitieren können.

„Für uns ist dieses Projekt ein Meilenstein. Routineaufgaben und Standardfragen können so automatisiert werden. So gewinnen unsere Mitarbeitenden wertvolle Zeit, um sich noch intensiver der persönlichen Betreuung der Gäste zu widmen,“ sagt Obmann Frank Kostner von Alpbachtal Tourismus. Das Projekt wird von der Tiroler Landesregierung gefördert und unterstreicht die Digitalisierungsinitiativen im Land.

Die Funktionen reichen von Anfragen wie „Wann gibt es Frühstück?‘ oder dem Bestellen von Handtüchern bis zur Buchung von Zusatzleistungen wie einem Tisch im Restaurant. Auch Auskünfte zu Ausflügen, Veranstaltungen oder zum nächsten Bus sind abrufbar und werden zusätzlich auf dem Bildschirm angezeigt. Das ganze ohne Griff zum Telefon oder Gang zur Rezeption. Eingesetzt werden Echo-Show-8-Geräte mit eigenen Hotel-Funktionen in Deutsch und Englisch. Zudem stehen Alexa-Tools wie Radio, Wecker, etc. zur Verfügung.

Erstmals Lösung für ganze Destination

Bisher haben einzelne Hotels mit Sprachsystemen experimentiert. Das Alpbachtal bringt erstmals ein eigenes Smart Device in jedes Zimmer und macht Sprachassistenz so zum Infrastruktur-Baustein für eine ganze Destination.

Der Einsatz beschränkt sich nicht nur auf den Urlaubsbereich. Ein eigener Baustein richtet sich an den Tagungs- und Kongressbereich. In Zukunft erhalten Kongressgäste im Zimmer aktuelle Informationen zu Programmen, Räumen, Rahmenveranstaltungen oder Änderungen. Damit dies reibungslos funktioniert, braucht es eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Tourismusverband und dem Congress Centrum Alpbach sowie eine sichere Datenstruktur.

Testlauf beim European Forum Alpbach

Die Einführung und erste Testphase fiel bewusst in die Zeit des European Forum Alpbach. Während des Forums reisen bis zu 4.000 Besucher in die Region. Für die Betriebe kann der Sprachassistent eine enorme Entlastung bieten.

Signal an die Branche und Datenschutz

„Für uns ist das Projekt ein Leuchtturm für die Branche. Sprachsteuerung verändert nicht nur die Hotellerie, sondern schafft eine völlig neue Gästeerfahrung im Tourismus. Der einfachste Weg, mit Maschinen zu sprechen, führt über die eigene Sprache. Und genau das machen wir für Gäste erlebbar,“ sagt Bernhard Rieder, Geschäftsführer der Thoesch GmbH.



Gleichzeitig bleibt der Datenschutz vollumfänglich gewährleistet. Sprachanfragen werden nicht gespeichert, personenbezogene Daten nicht erhoben und jedes Gerät kann jederzeit vom Gast deaktiviert werden. Im Herbst 2025 soll im Alpbachtal die erste Version für den Kongressbereich im Echtbetrieb getestet werden. Nach einem Jahr werden die Ergebnisse ausgewertet.