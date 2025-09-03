Midea wird neuer Hauptpartner des FC Barcelona

Barcelona, Spanien (OTS) -

Die weltweit führende Marke für intelligente Haushaltsgeräte unterzeichnet einen Vertrag über 5 Saisons und wird ab 2026/2027 auf dem Ärmel des FC Barcelona erscheinen

Midea und der FC Barcelona sind stolz, bekannt zu geben, dass die weltweit führende Marke für intelligente Haushaltsgeräte ab der Saison 2026/2027 als Hauptpartner des FC Barcelona zum Meister der La Liga und der Copa del Rey gehören wird. Im Rahmen der historischen 5-Jahres-Vereinbarung wird Midea auf den Ärmeln aller Spiel- und Trainingstrikots des FC Barcelona zu sehen sein und bei den Heimspielen der La Liga eine umfangreiche Markenpräsenz haben.

Am 2. September besuchte die Geschäftsführung von Midea das Spotify Camp Nou, wo die Vereinbarung von Lewis Fu, Präsident von Midea International Business, und Rafael Yuste i Abel, Erster Vizepräsident des FC Barcelona, unterzeichnet wurde.

„Es ist eine Ehre für den FC Barcelona, Midea ab der Saison 2026/27 in der großen Barça-Familie willkommen zu heißen", sagte Rafael Yuste. „Die führende Rolle des Unternehmens im Bereich der Smart-Home-Lösungen und sein Engagement für Forschung und Innovation passen perfekt zum Geist des FC Barcelona, der in die Zukunft blickt. Diese Allianz beweist einmal mehr die Kraft der Marke Barça als Magnet für Unternehmen aus aller Welt, die im FC Barcelona die beste Plattform für ihre Projekte sehen."

„Der FC Barcelona ist einer der erfolgreichsten Vereine aller Zeiten und eine der beliebtesten Sportmannschaften der Welt", sagt Lewis Fu. „Wir freuen uns auf eine lange Partnerschaft, in der Midea und der FC Barcelona auf und neben dem Spielfeld die Nummer 1 der Welt sind."

Der FC Barcelona ist mit 28 La-Liga-Titeln und 5 Champions-League-Trophäen einer der erfolgreichsten Vereine aller Zeiten. Der Verein erfreut sich außerdem weltweiter Beliebtheit mit mehr als 430 Millionen Anhängern im Internet, einer jährlichen TV-Zuschauerzahl von 400 Millionen und 2 Millionen verkauften Trikots pro Jahr.

Der FC Barcelona reiht sich in eine wachsende Liste von Vereinssponsorings für Midea ein, die durch nationale Wettbewerbe wie den AFC Asian Cup 2027, den CAF Cup of Nations 2025 und den CONCAFAF Gold Cup 2025 sowie durch Vereinswettbewerbe wie die AFC Champions League Elite und die CONMEBOL Copa Sudamericana ergänzt werden.

Informationen zu Midea und der Midea Group

Midea ist eine Hausgerätemarke innerhalb des Smart Home Business der Midea Group, neben Industrietechnik, Gebäudetechnik, Robotik und Automation, Medizintechnik und Smart Logistics.

Die 1968 gegründete Midea Group beschäftigt weltweit über 190.000 Mitarbeiter, erwirtschaftete 2024 einen Umsatz von 57,5 Milliarden US-Dollar und rangierte 2025 auf Platz 246 der Fortune Global 500.

Informationen zum FC Barcelona

Der FC Barcelona gilt als der größte Multisportverein der Welt und feiert 2024 sein 125-jähriges Bestehen. Er wurde 1899 gegründet und befindet sich im Besitz seiner Mitglieder. Der Verein ist fest in seiner Stadt und seinem Land, Katalonien, verwurzelt, hat aber auch eine globale Ausrichtung und verfügt über offizielle Büros in drei verschiedenen Städten: Barcelona, Hongkong und Miami.

