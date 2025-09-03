Coventry und Alan Buerger beantragen die Abweisung der Abacus-Klage

Fort Washington, Pennsylvania (OTS) -

Der Antrag unterstreicht, dass die Behauptungen von Abacus unbegründet sind, da Lapetus, sein wichtigster Anbieter von Werten zur Lebenserwartung, am 31. August seine Pforten geschlossen hat

Coventry First LLC („Coventry") und sein Mitbegründer und geschäftsführender Vorsitzender, Alan H. Buerger, gaben heute bekannt, dass sie am 29. August 2025 einen Antrag auf Abweisung der Klage von Abacus Global Management, Inc. („Abacus") (NASDAQ: ABL) vor dem U.S. District Court for the Middle District of Florida gestellt haben. Der vollständige Antrag auf Abweisung kann hier abgerufen werden.

In der Klageschrift bringen Coventry und Buerger zum Ausdruck, dass sie die Klage von Abacus für einen Versuch halten, eine verfassungsrechtlich geschützte Debatte zum Schweigen zu bringen. Wie der Antrag besagt:

„Der erste Verfassungszusatz drückt ‚ein tiefes nationales Bekenntnis zu dem Grundsatz aus, dass die Debatte über öffentliche Themen ungehemmt, robust und weit offen sein sollte.' Abacus versucht jedoch, diesen Grundsatz auf den Kopf zu stellen. Angesichts der Kritik an ernsten, von Abacus selbst verursachten Problemen hat Abacus diese unbegründete Klage eingereicht, um diejenigen mundtot zu machen, die auf die Wahrheit hingewiesen oder ihre verfassungsrechtlich geschützte Meinung geäußert haben. Das können sie nicht tun."

In dem Antrag wird auch hervorgehoben, dass Abacus in Lapetus Solutions, Inc. („Lapetus") als primären Anbieter von Werten zur Lebenserwartung investierte und sich in hohem Maße darauf verließ – Lapetus gab jedoch öffentlich bekannt, dass es seinen Betrieb zum 31. August 2025 eingestellt hat. Diese Entwicklung unterstreicht die Bedenken, die hinsichtlich der Praktiken von Abacus geäußert wurden, und zeigt, wie wichtig eine offene Debatte über die Life Settlement-Branche ist.

„Die Beschwerde von Abacus ist ein Versuch, eine solide Debatte über wichtige Fragen, die die Life Settlement-Branche betreffen, zu unterbinden, einschließlich der Zuverlässigkeit von Schätzungen der Lebenserwartung", sagte Buerger. „Transparente Offenlegungen fördern die Interessen von Anlegern, Aufsichtsbehörden und des gesamten Life Settlement-Marktes, und der erste Verfassungszusatz schützt das Recht, Meinungen und Bedenken zu äußern, insbesondere bei Angelegenheiten von so großem öffentlichem Interesse."

Informationen zu Coventry

Coventry ist der Marktführer und Begründer des Sekundärmarktes für Lebensversicherungen. Seit mehr als 20 Jahren treiben wir die Branche voran und erweitern die Möglichkeiten für Inhaber von Lebensversicherungspolicen. Die umfassende Erfahrung von Coventry in Verbindung mit einem starken Engagement für Verbraucherrechte macht Coventry zum klaren Marktführer. Diese Position nutzen wir, um die Branchenstandards anzuheben und die Auswahlmöglichkeiten für Verbraucher zu erweitern. Bis heute haben wir über sechs Milliarden US-Dollar an Versicherungsnehmer ausgezahlt, die ihre Policen nicht mehr benötigen. Um mehr über Coventry zu erfahren, besuchen Sie bitte Coventry.com.

Pro-Coventry@prosek.com