Prammer/Grüne zu Waffengesetz: Unser Druck zeigt Wirkung

Wien (OTS) -

„Wir Grüne haben den ganzen Sommer lang Vorschläge für eine dringend notwendige, wirkliche Reform des Waffengesetzes geliefert und Missstände aufgezeigt. Das hat sich offenbar ausgezahlt: Auf unseren Druck musste die Regierung – wie es auf den ersten Blick scheint – nachbessern“, zeigt sich Agnes Sirkka Prammer, Sprecherin für Inneres und Sicherheit der Grünen, optimistisch.

„Besonders, dass zukünftig für alle Schusswaffen eine Waffenbesitzkarte benötigt werden soll, halten wir Grüne für eine unabdingbare Nachbesserung“, erklärt Prammer und weiter: „Damit hat die Regierung eine unserer zentralen Forderungen übernommen. Der bittere Beigeschmack, dass über den Sommer wertvolle Zeit vergeudet wurde, bleibt aber: Tausende Waffen mehr als üblich wurden in diesen Monaten legal verkauft. Jede einzelne davon ist eine zu viel und bleibt eine Gefahr.“

„Unser Ziel bleibt unverändert: Freiheit von Waffen, statt Freiheit für Waffen. Diesbezüglich ist der neue Entwurf für ein strengeres Waffengesetz ein Schritt in die richtige Richtung - aber bei weitem noch nicht das Maß aller Dinge. Wir Grüne werden uns weiterhin für noch strengere Regeln und mehr Sicherheit einsetzen“, hält Prammer fest.