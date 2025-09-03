  • 03.09.2025, 16:29:02
AVISO: Teil 1 vom Schlingermarkt ist klimafit

Wien (OTS) - 

Am Montag, dem 8. September 2025, übergeben Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling, Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky, Bezirksvorsteher Georg Papai, Marktamtsdirektor Andreas Kutheil und Susanna Erker, Abteilungsleiterin der Energieplanung, den fertig gestellten Teil vom „Schlingermarkt ist klimafit“ der Wiener Bevölkerung.

Nach mehrmonatigen Umbauarbeiten hat das Marktamt in Zusammenarbeit mit dem Wiener Klimateam und dem Bezirk einen der modernsten und grünsten Marktplätze im vorderen Bereich des Marktes geschaffen. Damit ist Teil 1 des Umbaus erfolgreich abgeschlossen. Die Weiterführung der Begrünungs- bzw. Klimamaßnahmen ist geplant, Teil 2 wird in den nächsten Jahren ebenso klimafit werden. Medienvertrete*innen sind herlichst eingeladen.

  • Was: Teil 1 vom Schlingermarkt ist klimafit

  • Wann: 08.09.2025 um 9 Uhr

  • Wo: Floridsdorfer Markt, Wien 21., direkt zwischen den Marktständen 30 und 40

Rückfragen & Kontakt

Alexander Hengl
Mediensprecher des Marktamtes
Telefon: 01 4000 59255
E-Mail: alexander.hengl@wien.gv.at
www.marktamt.wien.at

