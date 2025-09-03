VPNÖ-Zauner: "Ergebnisse der Regierungsklausur sind ein Schritt in die richtige Richtung"

St. Pölten (OTS) -

Die Volkspartei Niederösterreich sieht in zentralen Beschlüssen der Bundesregierung nach der Regierungsklausur wichtige Schritte für Österreichs Wettbewerbsfähigkeit und den Wirtschaftsaufschwung.

VPNÖ-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner betont: "Das 1-Milliarde-Euro-Paket der Bundesregierung für die Standortpolitik und die angekündigte Entbürokratisierung sind wichtige Schritte zur Erreichung der von Bundeskanzler Christian Stocker kürzlich vorgestellten '2-1-0'-Formel. Sie schaffen eine solide Grundlage, um Wettbewerbsfähigkeit und Arbeitsplätze zu sichern. Gleichzeitig gilt es, die Umsetzung genau zu beobachten und es ist die gesamte Bundesregierung gefordert, gegebenenfalls nachzujustieren, damit diese Maßnahmen ihre volle Wirkung entfalten können. Entscheidend wird sein, dass sie in den Regionen ankommen, Betriebe wie Bevölkerung spürbar entlasten und Zukunftsinvestitionen ermöglichen. Nur so leisten sie einen nachhaltigen Beitrag für einen starken Wirtschaftsstandort Österreich und Niederösterreich - und damit für die beste Zukunft für unsere Kinder."