8. Tage der Alpen-Adria Küche: Kulinarik-Festival in Klagenfurt am Wörthersee

Klagenfurt am Wörthersee (OTS) -

Eines der größten Kulinarik-Festivals Österreichs mit über dreißig Einzelveranstaltungen in 17 Tagen organisiert der Tourismusverband Klagenfurt am Wörthersee mit Partnern aus Gastronomie und Wirtschaft. Das Erfolgsgeheimnis ist der Mix aus publikumswirksamen Veranstaltungen wie dem „Slow Food Markt Mittelkärnten & Wein aus Kärnten“ (06. September) im Ossiacher Hof und der „Alpen-Adria Genussmeile“ (18. bis 20. September) in der Klagenfurter Innenstadt und sowie zahlreichen Kochevents drum herum.

Gespannt warten Foodies und Freunde der Alpen-Adria Küche darauf, wer sie denn heuer verwöhnen wird. Unter anderem sind 2025 mit dabei: Koch des Jahres 2021 - Max Stiegl (Gut Purbach), Koch des Jahres 2025 - Hannes Müller (Die Forelle), Gastronom des Jahres 2024 - Josef Mühlmann (Gannerhof). Dazu gesellen sich David Žefran (Restaurant Milka) und Janez Bratovž (JB Restaurant), Michelin-Sterne-Köche aus Slowenien oder aus Italien Michelin wie Giuliano Baldessari (Aqua Crua) und Gabriella Devetak (Lokanda Devetak), Slow Food Köchin. Unterstützt werden sie von den hervorragenden Köchen der führenden Klagenfurter Gastroszene.

Eröffnet wird der Reigen mit dem 6. Slowenischen Abend – dem etablierten Netzwerktreffen angesagter Unternehmer und der Politik. Heuer präsentiert sich dort der neue Julische Alpen Trail. Premiere feiert heuer der Slow Food Markt Mittelkärnten und Wein aus Kärnten Fest im Ossiacher Hof am 06. September.

Abschließendes Highlight wird auch dieses Jahr wieder die Alpen-Adria Genussmeile vom 18. bis 20. September rund um den Neuen und Alten Platz, bei der sich 46 Genusshandwerker und Austeller aus dem Alpen-Adria Raum mit ihren Waren und Köstlichkeiten präsentieren und zum Gustieren einladen.

2025 wird es wieder mehrere „Alpen-Adria Labore“ mit Philipp Kolmann und Suzanne Bernhardt geben, diesmal mit einer „k.und k. Dampfküche“, „Jahreszeiten auf Eis“ und „ungewöhnlichen Früchten“. Altmeister und Gastrosoph Lojze Wieser wird bei der „Geschmacksarchäologie“ in „Wald & Wiesen“ eintauchen und beim Wieser- und Drava-Verlagsabend die „Geschmackshochzeit IV“ präsentieren.

Datum: 05.09.2025, 18:00 Uhr - 21.09.2025, 15:00 Uhr

Ort: Klagenfurt am Wörthersee