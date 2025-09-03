Bildungsminister Wiederkehr bestellt neuen Generalsekretär im Bildungsministerium

Wien (OTS) -

Mit November 2025 übernimmt Alexander Huber die Funktion des Generalsekretärs im Bildungsministerium. Er folgt auf Martin Netzer, der nach rund acht Jahren als Generalsekretär künftig als Leiter der Präsidialsektion tätig sein wird. Wie zu Amtsantritt vorgesehen, zieht sich Martin Netzer nach der Übergangszeit der Ressortübernahme im Zuge der Regierungsbildung aus seiner Funktion zurück.

„Ich bin Martin Netzer sehr dankbar, dass er in dieser Übergangsphase mit großem persönlichem Engagement die Funktion des Generalsekretärs übernommen hat. Für seinen Einsatz für die Bildung in Österreich gebührt ihm meine höchste Anerkennung!“, betont Bildungsminister Christoph Wiederkehr.

Alexander Huber verfügt über langjährige Erfahrung in der Umsetzung bildungspolitischer Projekte an der Schnittstelle von Politik und Verwaltung in der Stadt Wien sowie im Bildungsministerium mit. Er hat zudem Erfahrung in der Führung von Teams und Organisationen im Wiener Landtag, in der Wiener Stadtregierung sowie als Kabinettschef im Bundesministerium für Bildung.

„Ich habe das Bildungsministerium als ein Haus mit großem Engagement und hoher fachlicher Kompetenz kennengelernt. Die Herausforderungen für Österreichs Schulen und Kindergärten sind enorm. Damit wir in der Bildung tatsächlich eine Aufholjagd starten, muss die ressortinterne Zusammenarbeit über Abteilungsgrenzen hinweg bestmöglich funktionieren. Als Generalsekretär möchte ich dazu einen aktiven Beitrag leisten“, erklärt Alexander Huber. Die Arbeitsschwerpunkte des designierten Generalsekretärs werden in einer Weiterentwicklung der strategischen Steuerung und Koordination der Verwaltung, einer Unterstützung der übergreifenden Kooperation sowie in der Stärkung der internen und externen Kooperation des Ministeriums liegen.

Martin Netzer bleibt weiterhin Leiter der Präsidialsektion: „Ich danke dem Bildungsminister für das Vertrauen während dieser Übergangszeit. Ich freue mich, auch künftig zur Weiterentwicklung der Bildung in Österreich beitragen zu dürfen, und wünsche meinem Nachfolger alles Gute“, so Netzer zum bevorstehenden Wechsel.