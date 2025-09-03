G-Mana und VisualOn bringen interaktive SSAI für OTT und CTV auf den Markt und erschließen neue Einnahmequellen

Tel Aviv, Israel (OTS) -

Die Integration verbindet die Player-Technologie von VisualOn mit den SSAI- und G-Mana-Anzeigenlösungen von G-Mana, um interaktive Formate, Echtzeit-Transparenz und höhere Erträge auf allen Plattformen zu ermöglichen

G-Mana (IBC Stand 5.B19), ein Pionier der Werbetechnologie-Innovation für OTT und CTV, gab heute eine gemeinsame Lösung mit VisualOn (IBC Stand 5.A55), einem führenden Anbieter von Premium-Video-Wiedergabetechnologien bekannt, welche interaktive, serverseitige Werbeeinblendung (SSAI) geräte- und plattformübergreifend auf den Markt bringt. Die Zusammenarbeit verbindet VisualOns Player-seitige Adflow Integration mit G-Manas SSAI Plattform und G-Mana Ad Solutions, der Monetarisierungs-Geschäftseinheit des Unternehmens, die es Premium-Publishern und FAST-Kanälen ermöglicht, hochwirksame interaktive Werbeformate in Sendequalität und mit der Skalierbarkeit von Programmatic Advertising einzusetzen.

Die neue Lösung unterstützt Overlays, L-Shapes, Picture-in-Picture, Underlays sowie Sponsorships, die serverseitig für ein reibungsloses, pufferfreies Erlebnis zusammengefügt werden, während G-Mana Ad Solutions die Auslastung, Preisgestaltung sowie Erlöse über Direktbuchungen und Programmatic Advertising hinweg optimiert.

„Interactive SSAI verwandelt passive Werbeunterbrechungen in bidirektionale, bildschirmorientierte Erlebnisse – ohne Kompromisse bei der Streamqualität", sagt Eran Yahalomi, Geschäftsführer bei G-Mana. „Gemeinsam mit VisualOn bieten wir Sendern, Sport-Streamern und FAST-Anbietern eine schlüsselfertige Lösung, um deren Umsätze zu steigern, das Zuschauererlebnis zu optimieren sowie Echtzeit-Transparenz zu gewinnen – alles in einem einzigen Workflow."

„Verleger wollen Interaktivität ohne Kompromisse", sagt Yang Cai, Geschäftsführer und Präsident bei VisualOn. „Unsere Integration mit G-Manas SSAI bietet Kunden einen einzigen, skalierbaren Weg, um interaktive Werbeformate in der Qualität einzusetzen, die das Publikum von Premium-Streaming erwartet."

So funktioniert es

Abspielbereit durch VisualOn: Die Adflow-Wiedergabeintegration von VisualOn gewährleistet eine genaue Anzeigensignalisierung, Interaktivität und Messung auf dem Client, sodass interaktive Formate auf allen Zielgeräten konsistent dargestellt werden.

Die Adflow-Wiedergabeintegration von VisualOn gewährleistet eine genaue Anzeigensignalisierung, Interaktivität und Messung auf dem Client, sodass interaktive Formate auf allen Zielgeräten konsistent dargestellt werden. Nahtlose SSAI von G-Mana: G-Mana erkennt Anzeigenmarker, transkodiert kreative Inhalte, holt die Nachfrage in Echtzeit ab und fügt die Anzeigen in HLS/DASH-Manifeste ein – bei gleichzeitiger Gewährleistung der Sendequalität sowie Einhaltung von Regeln.

G-Mana erkennt Anzeigenmarker, transkodiert kreative Inhalte, holt die Nachfrage in Echtzeit ab und fügt die Anzeigen in HLS/DASH-Manifeste ein – bei gleichzeitiger Gewährleistung der Sendequalität sowie Einhaltung von Regeln. Monetarisierung durch G-Mana Ad Solutions: Die G-Mana Ad Solutions-Einheit orchestriert Geschäftsregeln, Sponsoring sowie Programmatic Advertising, um die eCPM- und Ad-Break-Monetarisierung zu maximieren sowie gleichzeitig Markensicherheit, Targeting und Frequenzziele zu berücksichtigen.

Das erhalten Kunden

Einnahmensteigerung: Hochwirksame Formate und intelligentes Pausenmanagement, um zusätzlichen ARPU aus bestehendem Inventar zu erzielen.

Hochwirksame Formate und intelligentes Pausenmanagement, um zusätzlichen ARPU aus bestehendem Inventar zu erzielen. Der Betrachter steht an erster Stelle: Mit dem Server verbundene Anzeigen bewahren die Kontinuität des Streams; interaktive Ebenen passen sich dem Inhalt an, um die Einbindung aufrechtzuerhalten

Mit dem Server verbundene Anzeigen bewahren die Kontinuität des Streams; interaktive Ebenen passen sich dem Inhalt an, um die Einbindung aufrechtzuerhalten Transparenz und Kontrolle: Echtzeit-Analysen beleuchten die Anzeigenleistung sowie das Zuschauerverhalten über SSAI und Player-Events hinweg.

Echtzeit-Analysen beleuchten die Anzeigenleistung sowie das Zuschauerverhalten über SSAI und Player-Events hinweg. Kürzere Zeit bis zur Wertschöpfung: Optimierte Bereitstellung – keine Neuformulierung von Playern und kein SDK-Wildwuchs; Cloud-gesteuerte Workflows minimieren den Integrationsaufwand.

Gebaut für die OTT-Realitäten von heute

Die gemeinsame Lösung richtet sich an die Schmerzpunkte der Branche – Transparenzlücken, komplexe Implementierungen, begrenzte Vielfalt an Werbeformaten und suboptimales Break Management – durch die Vereinheitlichung von SSAI, interaktiven Formaten und Monetarisierung. Es wurde entwickelt für traditionelle Sender, FAST-Kanäle, Live-Sport und Events, Betreiber/Telcos, OTT-Plattformen und OTT-Tech-Integratoren.

Verfügbarkeit

Die interaktive SSAI-Lösung von G-Mana × VisualOn ist ab heute für ausgewählte Partner verfügbar und wird in diesem Quartal auf umfangreicherer Basis eingeführt. Um eine Produktvorführung oder einen Integrationsleitfaden anzufordern, wenden Sie sich bitte an info@g-mana.com. Besuchen Sie VisualOn auf der IBC am Stand 5.A55 für eine praktische Produktvorführung der interaktiven SSAI-Lösung.

Informationen zu G-Mana

G-Mana ist ein innovativer Anbieter von Werbetechnologien für OTT. Die SSAI-Plattform der nächsten Generation des Unternehmens liefert zielgerichtete, datengesteuerte Werbeerlebnisse mit Marker-Erkennung, Anzeigenabruf und Manifest-Manipulation, die durch umfassende Analysen für Transparenz und Kontrolle unterstützt werden. G-Manas Ad Suite umfasst hochwirksame, interaktive Formate, während G-Mana Ad Solutions eine flexible Monetarisierung bietet, welche CPM-basierte Impression Fulfillment, Sponsoring-Lizenzen, individuelle Preisgestaltung und Umsatzbeteiligung beinhaltet – ohne Integrationsgebühr.

Informationen zu VisualOn

VisualOn ist ein Unternehmen für Videotechnologie, das sich auf erstklassige Wiedergabeerlebnisse auf verschiedenen Geräten und Plattformen konzentriert. VisualOns Player-seitige Integrationen und Erweiterungstechnologien helfen Dienstanbietern, zuverlässiges, funktionsreiches Streaming in großem Umfang zu liefern. Weitere Informationen finden Sie auf www.visualon.com

G-Mana

VisualOn