Vasko+Partner beziehen neues Headquarter

Vasko+Partner Ingenieure – die Generalkonsulenten – haben Anfang September ihren neuen Unternehmenssitz im zentralen 2. Wiener Gemeindebezirk bezogen. Die Büroräumlichkeiten befinden sich im 8. und 9. Obergeschoß von „The Frame“, dem ehemaligen IBM-Gebäude am Donaukanal, direkt gegenüber dem Schwedenplatz.

Neuer Standort in zentraler Lage mit funktionaler Architektur

Der Umzug ist Teil der strategischen Weiterentwicklung des Unternehmens. Die beiden Stockwerke wurden in den vergangenen Monaten umfassend adaptiert und bieten nun eine moderne, kommunikative Arbeitsumgebung für das gesamte Team, das somit erstmals unter einem Dach vereint ist.

Neues Logo zum bevorstehenden Jubiläum

Im Zuge des Umzugs und als Teil der Vorbereitungen auf das 50-jährige Firmenjubiläum im Jahr 2026 wurde auch das Unternehmenslogo überarbeitet. Die neue Gestaltung steht für Klarheit, technische Präzision und die interdisziplinäre Arbeitsweise von Vasko+Partner. Als Generalkonsulenten vereint das Team Kompetenzen aus verschiedenen Bereichen der Planungsbranche und entwickelt integrierte Lösungen für komplexe Bauvorhaben.

Die Generalkonsulenten – alle Fachplanungskompetenzen unter einem Dach

Vasko+Partner steht für ganzheitliche Planung und Umsetzung komplexer Bauprojekte. Der Schwerpunkt des Projektportfolios liegt in der Generalplanung und reicht von Kulturbauten wie der Instandsetzung des WUK (2024), über Bildungsbauten wie das Biologiezentrum der Universität Wien, bis hin zu Sonderbauten wie der Sanierung des österreichischen Parlaments, bei der V+P die Projektsteuerung verantworteten. Ergänzend übernimmt Vasko+Partner auch Leistungen der Örtlichen Bauaufsicht, wie bei der Erweiterung des Campus Krems (2024).

Ausblick

Mit dem neuen Standort und dem aktualisierten Markenauftritt schaffen Vasko+Partner die Basis für kommende Projekte und freuen sich darauf, diese künftig in den neuen Räumlichkeiten weiterzuentwickeln.

„Der Umzug in unser neues Headquarter ist nicht nur ein räumlicher Schritt, sondern Ausdruck unserer Weiterentwicklung als Unternehmen.“ , Dipl.-Ing. Dr. techn. Thomas Wetzstein, Geschäftsführer von Vasko+Partner.