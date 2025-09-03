  • 03.09.2025, 14:59:36
  • /
  • OTS0147

SPÖ-Laimer/Schmid: Schutz der Blauhelme muss oberste Priorität haben

Wien (OTS) - 

Nationalrat Robert Laimer, Wehrsprecher der SPÖ, und Bundesrat Daniel Schmid, Landesverteidigungssprecher der SPÖ im Bundesrat, reagieren mit großer Sorge auf den jüngsten Vorfall im Libanon, bei dem UNIFIL-Blauhelme durch den Abwurf von Granaten in unmittelbare Gefahr geraten sind. ****

„Wer Blauhelme gefährdet, gefährdet den Frieden. Die UNO-Soldatinnen und -Soldaten stehen für Sicherheit, Stabilität und Dialog in einer der konfliktreichsten Regionen der Welt. Ihre Unversehrtheit ist die Grundvoraussetzung für das Funktionieren internationaler Friedensmissionen“, betont Laimer.

Österreich ist seit Jahrzehnten ein verlässlicher Partner in UN-Friedenseinsätzen und stellt seit 2011 rund 160 Soldatinnen und Soldaten für die UNIFIL-Mission. „Unsere Frauen und Männer leisten dort unverzichtbare Arbeit – vom Transport über Bergung und Instandsetzung bis hin zur Versorgung. Sie sind ein sichtbares Zeichen österreichischer Solidarität mit der internationalen Gemeinschaft“, erklärt Schmid.

Die SPÖ fordert daher, dass der Vorfall umfassend und unabhängig untersucht wird, um Konsequenzen zu ziehen und die Sicherheit von UN-Personal in Zukunft noch besser abzusichern. „Es darf nicht sein, dass jene, die für Frieden und Stabilität im Einsatz sind, selbst zum Ziel werden“, so Laimer und Schmid unisono.

„Österreichs Tradition im UN-Friedenseinsatz darf nicht missachtet werden. Der Schutz unserer Soldatinnen und Soldaten ist nicht verhandelbar – dafür werden wir uns auf allen Ebenen einsetzen“, halten Laimer und Schmid abschließend fest. (Schluss) wf/lw

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-3570
E-Mail: klubpresse@spoe.at
Website: https://klub.spoe.at/

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright