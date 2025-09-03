Doppelte Auszeichnung für Heilthermen Resort Bad Waltersdorf: DACH Spa Award 2025 und ICONIC Award im Jubiläumsjahr

Bad Waltersdorf (OTS) -

Gleich zwei renommierte Preise gehen 2025 in das Thermen- und Vulkanland Steiermark: Das Heilthermen Resort Bad Waltersdorf gewinnt den DACH Spa Award, eine der wichtigsten Auszeichnungen der Wellness- und Thermenbranche im deutschsprachigen Raum, und erhält zudem den ICONIC Award für Interior Design für den umgesetzten Neubau der Hotelzimmer.

DACH Spa Award: Höchste Anerkennung für Wellnessqualität

Der DACH Spa Award wird jährlich an herausragende Thermen, Spa-Resorts und Wellnesshotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz vergeben. Eine Fachjury bewertet dabei Kriterien wie Qualität, Angebot, Nachhaltigkeit, Architektur, Kulinarik und Gästebetreuung.

„Der Gewinn des DACH Spa Awards im 40-Jahr-Jubiläum ist für uns eine besondere Ehre und Bestätigung unserer Arbeit“, so KommR. Mag. Gernot Deutsch, Geschäftsführer des Heilthermen Resorts Bad Waltersdorf. „Diese Auszeichnung zeigt, dass unser Anspruch – Thermalwasser, Erholung und Gastfreundschaft auf höchstem Niveau – weit über die Region hinaus Anerkennung findet.“

ICONIC Award: Interior Design überzeugt internationale Jury

Auch architektonisch setzt das Heilthermen Resort Bad Waltersdorf neue Maßstäbe. Für den Neubau der Hotelzimmer wurde das Resort mit dem ICONIC Award für Interior Design ausgezeichnet. Die federführenden Architekturbüros waren Viereck Architekten aus Graz, für das Interior Design, sowie Kreiner Architektur für die Planung.

Das neue Gestaltungskonzept verbindet Natur, Komfort und Funktionalität zu einem zeitlosen Ganzen. Inspiriert von Wasser und Natur prägen Holz, Stein und sanfte Erdtöne die Räume. Große Fensterflächen holen die Natur in den Raum, während hochwertige Schlafsysteme und gemütliche Nischen eine Atmosphäre schaffen, die Ruhe, Natürlichkeit und moderne Eleganz harmonisch vereint.

Starkes Signal für die Hauptsaison

Mit den beiden Auszeichnungen setzt das Heilthermen Resort Bad Waltersdorf zum Start der Hauptsaison ein starkes Zeichen. Im 40. Jahr seines Bestehens unterstreicht das Resort damit seine Rolle als Top-Adresse für Wellness- und Thermenurlaub in Österreich und im gesamten deutschsprachigen Raum – und zeigt, dass Tradition und Innovation perfekt zusammenfinden.