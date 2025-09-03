Arbeiten an der L 110 (Klausenstraße) in Alland abgeschlossen

St. Pölten (OTS) -

Da die Ortsdurchfahrt von Alland im Zuge der Landesstraße L 110 wegen ihres Alters und der aufgetretenen Fahrbahnschäden (Verdrückungen, Spurrinnen etc.) zuletzt nicht mehr den heutigen modernen Verkehrserfordernissen entsprach, hat der NÖ Straßendienst eine Fahrbahnerneuerung für diesen Straßenabschnitt von Kilometer 57,685 bis Kilometer 58,252 beschlossen. Dabei wurde die Fahrbahn der L 110 im betreffenden Bereich auf einer Länge von rund 570 Metern und auf einer Fläche von rund 4.200 Quadratmetern abgefräst und mit dem Aufbringen einer neuen Asphaltschichte wiederhergestellt. Die Gesamtbaukosten für die Fahrbahnerneuerung von rund 145.000 Euro wurden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter 0676/81260141, Gerhard Fichtinger, und E-Mail gerhard.fichtinger@noel.gv.at