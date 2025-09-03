Presse-Ass Christoph Pflug unterschreibt bei NEOS Wien

Wien (OTS) -

„Als leidenschaftlicher Liberaler schlägt mein Herz seit jeher für Werte, die auch die NEOS Wien auszeichnen. Ich freue mich, die spannenden Aufgaben als Pressesprecher zu übernehmen und die politische DNA der NEOS nun als Stammspieler der Wiener Mannschaft nach außen zu tragen. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam viele besondere Momente erleben und die Zukunft Wiens erfolgreich mitgestalten werden“, sagt Christoph Pflug, der neue Pressesprecher der NEOS Wien.

Pflug ist ein Routinier der Kommunikationsbranche, der zuletzt beim Wirtschaftsbund Wien im Wahlkampf tätig war – diese Erfahrung hat ihn umso mehr zu NEOS geführt. Davor war er mehr als zwei Jahrzehnte als Kommunikationsleiter Spielführer des FK Austria Wien. Er hat im Bewerbungsverfahren mit seinem frischen Blick auf die Kommunikation sehr beeindruckt und NEOS Wien freuen sich, dass sie den violetten Stammspieler verpflichten und zu einem Pinken machen konnten.

„Nachdem Arnautovic zu Rapid nichts geworden ist, halte ich das für den Top-Transfer des Sommerfensters“, so Klubchefin Selma Arapović. Der als Salzburger lange Zeit fußball-verwöhnte Kommunikationsleiter Stefan Schett freut sich, dass die grün-weiße Dominanz im pinken Rathausklub etwas sinkt – und auf die gute Zusammenarbeit.

Ganz ohne Fußballmetaphern reagiert Klubdirektor Philipp Blass: „Es ist schön zu sehen, dass NEOS Menschen aus den unterschiedlichsten Feldern begeistert. Mit Christoph Pflug kommt ein echter Profi zu uns, der unser Team hervorragend verstärkt.“

NEOS Wien freuen sich darauf, mit Christoph Pflug zusammenzuarbeiten und sind sicher, dass er einen bedeutenden Beitrag zum Erfolg leisten wird – sowohl auf als auch neben dem Spielfeld. Seit Anfang August absolviert er erste Onboardings mit Kolleg:innen und Mitspieler:innen, um in der politischen Herbstsaison direkt Fixstarter zu sein: Gleich zum Saisonbeginn warten mit dem Schulstart und mehreren Landtagen und Gemeinderat mehrere „englische Wochen“ auf den Neuen bei den Pinken, die den Aufschwung als Fünf-Jahres-Ziel ausgerufen haben.