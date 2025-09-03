  • 03.09.2025, 13:23:02
  • /
  • OTS0130

Regierungsklausur – SPÖ-Binder: „SPÖ in der Regierung wirkt – Kampf gegen die Teuerung und für Beschäftigung im Mittelpunkt“

Investitionen in Industrie und Arbeitsmarkt sollen Standort stärken

Wien (OTS) - 

„Die Regierungsklausur zeigt: Es macht einen Unterschied, wenn die SPÖ in Regierung ist. Wir sorgen dafür, dass die Bekämpfung der Inflation und Maßnahmen für den Standort im Zentrum der Regierungsarbeit stehen“, so SPÖ-Wirtschafts- und Industriesprecher Reinhold Binder. Binder sieht in den Ergebnissen wichtige Impulse für den Standort: „150 Mio. Euro, die bereitgestellt werden, um die energieintensive Industrie heuer und 2026 zu unterstützen, die Anhebung des Investitionsfreibetrags, die Fachkräfteoffensive und die ‚Aktion 55plus‘ – trotz angespannter Budgetsituation investieren wir, das ist wichtig.“ ****

Die Bekämpfung der Teuerung ist aktuell die zweite große Aufgabe. „Alle Maßnahmen, die die Inflation im Zaum halten, sind zu begrüßen – sei es das Paket gegen die hohen Lebensmittelpreise, Mietpreis-Stopp und Mietpreisbremse oder die Preisbremse bei Bundesgebühren“, sagt der SPÖ-Wirtschaftssprecher und erinnert: „Eine niedrigere Inflation erleichtert auch die Lohnverhandlungen und ist eine soziale Frage, denn Arbeitnehmer:innen mit niedrigem Einkommen sind von hohen Mieten und hohen Lebensmittelpreisen besonders betroffen.“ (Schluss) ah/bj

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-3570
E-Mail: klubpresse@spoe.at
Website: https://klub.spoe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright