Regierungsklausur – SPÖ-Binder: „SPÖ in der Regierung wirkt – Kampf gegen die Teuerung und für Beschäftigung im Mittelpunkt“

Wien (OTS) -

„Die Regierungsklausur zeigt: Es macht einen Unterschied, wenn die SPÖ in Regierung ist. Wir sorgen dafür, dass die Bekämpfung der Inflation und Maßnahmen für den Standort im Zentrum der Regierungsarbeit stehen“, so SPÖ-Wirtschafts- und Industriesprecher Reinhold Binder. Binder sieht in den Ergebnissen wichtige Impulse für den Standort: „150 Mio. Euro, die bereitgestellt werden, um die energieintensive Industrie heuer und 2026 zu unterstützen, die Anhebung des Investitionsfreibetrags, die Fachkräfteoffensive und die ‚Aktion 55plus‘ – trotz angespannter Budgetsituation investieren wir, das ist wichtig.“ ****

Die Bekämpfung der Teuerung ist aktuell die zweite große Aufgabe. „Alle Maßnahmen, die die Inflation im Zaum halten, sind zu begrüßen – sei es das Paket gegen die hohen Lebensmittelpreise, Mietpreis-Stopp und Mietpreisbremse oder die Preisbremse bei Bundesgebühren“, sagt der SPÖ-Wirtschaftssprecher und erinnert: „Eine niedrigere Inflation erleichtert auch die Lohnverhandlungen und ist eine soziale Frage, denn Arbeitnehmer:innen mit niedrigem Einkommen sind von hohen Mieten und hohen Lebensmittelpreisen besonders betroffen.“ (Schluss) ah/bj