AVISO: Pressestatement nach Innenausschuss zur Novelle des Waffengesetzes
Pressestatement zur Novellierung des Waffengesetzes mit Innenminister Karner, Staatssekretär Leichtfried, NEOS-Sicherheitssprecher Hoyos-Trauttmansdorff – 4. September, 11:30 Uhr
Das Bundesministerium für Inneres lädt zum Pressestatement nach dem Innenausschuss zur Waffengesetz-Novelle mit Innenminister Gerhard Karner, Staatssekretär Jörg Leichtfried, NEOS-Generalsekretär und -Sicherheitssprecher Douglas Hoyos-Trauttmansdorff ein.
Wann: 4. September 2025, 11:30 Uhr
Wo: Auditorium im Parlament, Dr.-Karl-Renner-Ring 3, 1017 Wien
Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.
