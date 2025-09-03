  • 03.09.2025, 13:14:33
AVISO: Pressestatement nach Innenausschuss zur Novelle des Waffengesetzes

Pressestatement zur Novellierung des Waffengesetzes mit Innenminister Karner, Staatssekretär Leichtfried, NEOS-Sicherheitssprecher Hoyos-Trauttmansdorff – 4. September, 11:30 Uhr

Wien (OTS) - 

Das Bundesministerium für Inneres lädt zum Pressestatement nach dem Innenausschuss zur Waffengesetz-Novelle mit Innenminister Gerhard Karner, Staatssekretär Jörg Leichtfried, NEOS-Generalsekretär und -Sicherheitssprecher Douglas Hoyos-Trauttmansdorff ein.

Wann: 4. September 2025, 11:30 Uhr

Wo: Auditorium im Parlament, Dr.-Karl-Renner-Ring 3, 1017 Wien

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.

Pressestatement nach Innenausschuss zur Novelle des Waffengesetzes

Datum: 04.09.2025, 11:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Auditorium im Parlament
Dr.-Karl-Renner-Ring 3
1017 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Inneres
Ministerialrat Markus Haindl, BA MA
Pressesprecher des Bundesministers
Telefon: +43 (0) 1-531 26 – 90 1021
markus.haindl@bmi.gv.at
https://www.bmi.gv.at

