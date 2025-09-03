Grüne Wien/Huemer: „Gesundheitsbereich ist wachsende Großbaustelle“

Wien (OTS) -

„Im Wiener Gesundheitsbereich kracht es an allen Ecken und Enden“, zeigt sich Barbara Huemer, Gesundheitssprecherin der Wiener Grünen, angesichts des heute im Gemeinderatsausschuss für Soziales, Gesundheit und Sport präsentierten Tätigkeitsberichts 2024 der Wiener Pflege- und Patient:innenanwaltschaft (WPPA) tief besorgt. „Der Bericht liefert ein düsteres Bild alter wie neuer Probleme. Der Gesundheitsbereich gleicht einer wachsenden, nicht enden wollenden Großbaustelle – von massivem Personalmangel bis zu ungelösten Strukturproblemen. Die Empfehlungen der WPPA müssen endlich ernst genommen werden. Andernfalls zahlen die Patient:innen mit ihrer Gesundheit und Lebensqualität – im schlimmsten Fall sogar mit ihrem Leben", so Huemer.

"Viele Probleme, die wir Grünen seit Monaten und Jahren ansprechen, finden wir im WPPA-Bericht bestätigt und unterstreichen die Dringlichkeit unseres wiederholten Appells nach sofortigem Handeln“, betont Huemer. Dazu zählen der Mangel an Kinderärzt:innen mit Kassenvertrag, Gewalt während der Geburt, enorme Wartezeiten auf MRT- und CT-Untersuchungen, unerträgliche Hitze bei stationären und ambulanten Aufenthalten, die zunehmende Mehrklassenmedizin, fehlende Versorgung für ME/CSF-Patient:innen und der Mangel an Psychotherapieplätzen auf Krankenschein.

Viele Lösungen für diese Probleme liegen bereits auf dem Tisch. Besonders hebt Huemer die gemeinsame Planung und Finanzierung in der Ostregion hervor, die von der WPPA empfohlen wird. „Nur so kann der Streit über Gastpatient:innen endlich gelöst werden“, so Huemer. Ebenso brauche es konsequente Sanktionen bei Vertragsverstößen, Maßnahmen gegen steigende Sommertemperaturen in Spitälern und Ordinationen und eine Modernisierung der ÖGK-Regelwerke. „Teilzeitfeindliche Öffnungszeiten für Arztpraxen sind nicht mehr zeitgemäß“, betont Huemer. „Die WPPA hat die Probleme klar benannt. Jetzt liegt es an Stadt Wien, Gesundheitskasse und Bund, die dringend notwendigen Schritte zu setzen. Die Geduld der Patient:innen darf nicht weiter strapaziert werden“, so Huemer abschließend.