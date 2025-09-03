Zum Schulbeginn gibt es die „Digitale Schultüte“ von A1!

Wien (OTS) -

A1 begleitet Familien beim Einstieg der Kinder in die digitale Welt

Digitale Schultüte : Landingpage mit Tipps und Infomaterial

Newsletter-Serie „Sicher digital groß werden“

Wenn in Österreich die Schultaschen gepackt werden, darf ein bedeutender Alltagsbegleiter nicht fehlen: das Smartphone. Für viele Kinder markiert das erste Handy den Beginn eines neuen Kapitels – voller Möglichkeiten, aber auch Fragen. Eltern wollen das Richtige tun, fühlen sich jedoch oft überfordert von der Geschwindigkeit digitaler Entwicklungen. Die A1 Initiative Digitale Schultüte bietet Eltern umfassende Informationen, die ihnen Orientierung und Unterstützung geben und zeigen, wie ein sicherer und verantwortungsvoller Start ins digitale Leben gelingen kann.

Schultüte mal anders – digital und für die ganze Familie!

Mit der „Digitalen Schultüte“ bietet A1 ein kostenloses Online-Angebot, das Familien und Lehrende beim Umgang mit digitalen Medien unterstützt. Gesprächsleitfäden für verschiedene Altersgruppen, kindgerechte Videos, Smartphone-Verträge für Familien und praktische Tipps helfen dabei, Medienkompetenz zu fördern und Sicherheit im Netz zu stärken. „Mit dem Smartphone hat heute jeder rund um die Uhr Zugang zu Wissen. Das ist eine riesige Chance“, so A1 Group Deputy CEO Thomas Arnoldner. „Doch der technologische Wandel verlangt von Eltern und Kindern, ständig dazuzulernen. Digitale Bildung ist keine Frage des Alters, sondern des bewussten Lernens. Aufgrund unserer langjährigen Expertise setzen wir genau hier mit unserer Initiative an.“

Newsletter mit digitalem Mehrwert

Neben der Landingpage „Digitale Schultüte“ liefern auch die „Sicher digital groß werden“-Newsletter alltagstaugliche Inhalte zu Themen wie erste Schritte im Netz, sicheres Surfen, beliebte Apps, Konflikte im digitalen Alltag und kreative Nutzungsmöglichkeiten. Ziel ist es auch hier, Eltern zu stärken und ihnen das gute Gefühl zu geben, dass es auf ihre Fragen verlässliche Antworten gibt. Für die Newsletter können sich alle Interessierten hier anmelden. „A1 versteht sich als DER Partner für digitale Bildung – mit dem klaren Fokus, Familien beim verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien zu begleiten und Kinder auf ihrem Weg zu selbstbewussten digitalen Bürger:innen zu unterstützen“, so Arnoldner abschließend.

Mehr Informationen unter: Digitale Schultüte



Das Bild zur Aussendung finden Sie im A1 Newsroom.

