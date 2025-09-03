JUNGE THEATER WIEN: 5 FESTE zur Eröffnung von 5 Theatern für junges Publikum in Wien

Wien (OTS) -

Bevor die erste Spielsaison von JUNGE THEATER WIEN 2025 / 2026 mit 57 Produktionen in rund 250 Vorstellungen am 8. Oktober beginnt, feiert man in den großen Außenbezirken an den unterschiedlichsten Orten mit der Bevölkerung vor Ort. Alle sind eingeladen, denn es gilt: EINTRITT ist FREI!

Am Fußballplatz des Kulturankerzentrum 1210 Wien wird am SA 6. Sept von 15:00 - 20:00 JUNGES THEATER FLORIDSDORF mit Theater Olé, zwei Konzerten von Wemimo und Matojeni Melo-Maniacs, sowie weiteren Acts eröffnet. Veronica Kaup-Hasler, Kulturstadträtin der Stadt Wien, besucht das Fest zur Eröffnung JUNGES THEATER FLORIDSDORF um 17:00 Uhr, sie wird ebenso bei den Eröffnungsfesten in den anderen Bezirken vor Ort sein.

Der Festreigen zieht am SA 13. Sept von 14:00 - 23:00 ins Schloss Neugebäude, wo das große Fest für JUNGES THEATER SIMMERING abgehalten wird. Von Produktionen – wie „Farbenreich“ für Kinder – über 4 Konzerte, unter anderem der Viennese Ladies und von Matthias Jakisic, bekannt von vielen Musiktheaterproduktionen vom Dschungel Wien über Burgtheater und Josefstadt, bis hin zu DJ-Sets und Wemi Blue findet ein vielfältiges Programm statt. Dies und ein breites kulinarisches Angebot laden dazu ein, das ganze Schloss Neugebäude zu erkunden und schöne Stunden vor Ort zu verbringen.

Der Reumannplatz mit seiner Mädchenbühne steht im Zentrum des Eröffnungsfestes von JUNGES THEATER FAVORITEN. „Body Music Explosion“, ein Musiktheaterstück für Jugendliche, Tanz für Kinder von SILK Fluegge und 2 Konzerte beleben den bekannten, öffentlichen Platz am DO 18. Sept (14:00 - 20:00).

Der gerade entstehende größte, dezentrale Kunst- und Kulturcluster Wiens in Atzgersdorf um die ehemaligen Sargfabrik - f23 an der Ecke Breitenfurterstraße und Gastgebgasse wird am SA 20. Sept (15:00 - 23:00) Schauplatz von acht Konzerten, drei Theatervorstellungen, einer Ausstellung und vielen weiteren Acts zum speziellen Erleben mitten in einer neuen Wohnsiedlung. Die richtige Umgebung, um JUNGES THEATER LIESING gebührend zu feiern.

Und schließlich wird ein weiterer, öffentlicher Ort, das Donauzentrum, am FR 26. Sept (14:00-20:00) mit Theater für Kinder, Musik und Acts für Jugendliche sowie Konzerten für alle zur großen Bühne von JUNGES THEATER DONAUSTADT. Wiens größtes Einkaufszentrum wird so mit dem sechsstündigen Bühnenprogramm zum Ort, der zusätzlich zum Einkaufen und vielen „Foodinseln“ an diesem Tag für alle Familien zum Erlebnis von Kultur wird.

Alle genauen Programminfos unter: www.jungetheaterwien.at