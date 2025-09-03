Helga Krismer: „NÖ Tonkünstler sind kein Badener Orchester“

St. Pölten (OTS) -

Die Kultursprecherin der Grünen Niederösterreich sieht mit der Einsparung der NÖKU GmbH in Baden, mit der Entlassung des Orchesters der Bühne Baden nur VerliererInnen. „ Wie unsensibel kann man sein, wenn man die herausragenden NÖ Tonkünstler verpflichtet, die Bühne Baden mit den Genres Musical und Operette zu übernehmen. Es gibt auch keine Heavy Metal Drummer, die auf Druck Jazz spielen “, stellt Helga Krismer die dumme Einsparung griffig dar. Die Bühne Baden lebt von ihren operettenaffinen MusikerInnen. Der Dank vom Gesellschafter ist jetzt das Aus für das Orchester, wobei auch die Stadtgemeinde offensichtlich keinen Druck mit ihrer Sperrminorität mit 26 % ausübt in der Betreiber GmbH. Und die NÖ Tonkünstler wirken an fünf Residenzen und wirken bei Auslandstouren als Aushängeschild für Niederösterreich und Österreich. Ich erwarte mir ein Machtwort von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, dass sie sich für die NÖ Tonkünstler einsetzt und das Orchester der Bühne Baden nicht vor die Tür setzt.

„Die NÖKU GmbH hat einen überdimensionierten Fördervertrag mit dem Land NÖ, wie schon der Landesrechnungshof dargestellt hat, und zusätzlich Millionen auf der hohen Kante. Die Politik in Person der Landeshauptfrau muss endlich auf die Bremse steigen“, appelliert Helga Krismer an die Verantwortlichen.

Als Gemeinderätin und Landtagsabgeordnete stellt sich Helga Krismer vor beiden und geht hart mit der ÖVP Baden und der neuen Stadtregierung ins Gericht: „Wie das Land hat auch die ÖVP Baden 2009 einen schlechten Gesellschaftervertrag mit der NÖKU beschlossen. An die 1,3 Millionen zahlt die Stadt Baden an die Gesellschaft und noch einmal 255.000, dass es überhaupt Kurkonzerte gibt. Wenn die neue Stadtregierung keine Kurkonzerte mehr braucht, dann soll sie es öffentlich sagen und sich nicht mit 26 % Beteiligung verstecken.“