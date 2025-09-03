Österreich-Fonds: Mobilisierung von privatem Kapital setzt richtiges Signal für Wirtschaft und Konjunktur

Wien (OTS) -

PwC Österreich begrüßt die Entscheidung der Bundesregierung zur Schaffung eines Standort-Fonds. „Mit der geplanten Mobilisierung von privatem Kapital wird ein wichtiges Signal gesetzt, um die Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Wirtschaft zu stärken, Innovation im Land zu fördern und gleichzeitig jene internationale Investoren nach Österreich zu bringen, die die wichtigen Standort-Projekte wie beispielsweise eine erfolgreiche und umfassende Energiewende finanzieren“, so Rudolf Krickl, CEO von PwC Österreich.

„Je attraktiver jetzt die neu zu schaffenden Rahmenbedingungen für internationale Investoren werden, desto stärker wird das Bundesbudget entlastet, da die Wirtschaftsimpulse Mehreinnahmen für den Staat erzielen und bestehende staatliche Finanzierungsbeiträge durch neue private Investitionen reduziert werden können. Die neuen Maßnahmen zur Mobilisierung von privatem Kapital würden also sowohl ausgaben- als auch einnahmenseitig greifen“, so Krickl.

Der Standort-Fonds kann besonders als Hebel für die nachhaltige Gestaltung des heimischen Stromnetzes dienen und so zu einer Senkung der Netz- und Energiekosten im Land beitragen. Ebenso entscheidend sind aber auch rasch umzusetzende, regulatorische Rahmenbedingungen, die für zusätzliche private Investitionen in Forschung, industrielle Transformation und digitale Infrastruktur sorgen werden, sagt Krickl.

Der Standort-Fonds komme zur richtigen Zeit – viele Wirtschaftstreibende haben auf diesen Schritt gewartet. Krickl dazu: „Er ist entscheidend, um die Attraktivität Österreichs als Wirtschafts- und Innovationsstandort nachhaltig zu beleben und zu zeigen: Österreich ist zurück auf Wachstumskurs!“





