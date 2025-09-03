CITIZEN TSUYOSA 60 Automatic - neues Werk mit 60 Stunden Gangreserve und mehrgliedriges Band

Hamburg (OTS) -

Darf es etwas mehr sein? CITIZENs beliebte TSUYOSA-Reihe erhält ein neues hauseigenes Werk (Kaliber 8310) mit einer erhöhten Gangreserve von 60 Stunden. Somit kann man diese Automatikuhr getrost zwei Tage - beispielsweise über das Wochenende - ablegen, und sie läuft danach immer noch. Auf der optischen Seite gibt es nun noch mehr Eleganz und Flexibilität am Handgelenk - in Form eines reich verzierten Strukturzifferblatts im Guilloch-Stil und eines mehrgliedrigen Edelstahlbands, das sich besonders komfortabel trägt. Insgesamt drei Updates innerhalb der TSUYOSA-Reihe, die für viele Uhrenfans den Unterschied machen dürften.

CITIZEN präsentiert die neuen TSUYOSA-Modelle mit 60 Stunden Gangreserve, strukturiertem Zifferblatt und Multi-Link-Band in drei Varianten: In Edelstahl mit schwarzem Zifferblatt, in Bi-Color mit grünem Zifferblatt und in einer rosé-goldenen Variante. Sie sind ab September im Fachhandel und auf citizenwatch.eu erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 379 Euro (Edelstahl), 399 Euro (Bi-Color) und 429 Euro (Roségolden, IP-Beschichtung).

Neues Werk, edler Look - bewährte Features

Neben dem neuen automatischen Inhouse-Werk (Kaliber 8310) mit 60 Stunden Gangreserve setzt CITIZEN bei den neuen TSUYOSAs auf bewährte Features: Kratzfestes Saphirglas mit Lupe über dem Datumsfenster, Leuchtmasse auf den Zeigern und Indizes, einen Glasboden, der einen Blick auf das neue Werk ermöglicht sowie eine Krone auf der 4-Uhr-Position für eine schlanke Silhouette und mehr Tragekomfort.

Das neue Zifferblatt im Guilloche-Stil ist nicht zum ersten Mal in der TSUYOSA-Reihe zu finden. Anfang Jahr 2024 präsentierte CITIZEN einige TSUYOSA-Modelle mit kleiner Sekunde - und eben diesem im Guilloche-Stil gehaltenen Zifferblatt. Basierend auf dem positiven Feedback der Uhren-Community sind sie nun auch bei diesen drei neuen Modellen mit Zentralsekunde zu finden.

Über CITIZEN WATCH:

CITIZEN WATCH ist eine echte Uhrenmanufaktur, die in der Lage ist, den gesamten Prozess der Uhrenherstellung im eigenen Haus durchzuführen, von der Herstellung der einzelnen Komponenten einer Uhr bis zu ihrer Endmontage und Justierung. Das Unternehmen ist in mehr als 140 Ländern und Regionen der Welt tätig. Seit seiner Gründung im Jahr 1918 vertritt CITIZEN die Überzeugung "Better Starts Now" - das heißt, egal wer man wer man ist und was man tut, es ist immer möglich, etwas besser zu machen, und jetzt ist es an der Zeit, damit zu beginnen. Mit dieser Überzeugung begannen wir mit der Herstellung mechanischen Uhren, erfanden und verbesserten Technologien und erforschten die Zukunft der Uhren, wie z. B. unsere patentierte, lichtbetriebene Eco-Drive Technologie.

Website: https://de.CITIZENwatch.eu/

Instagram: @CITIZENwatchdeutschland