Spatenstich für neue Außenstelle der Energie Steiermark in Leibnitz

Graz/Leibnitz (OTS) -

Mit einem feierlichen Spatenstich wurden heute die Bauarbeiten für die neue Außenstelle der Energie Steiermark in Leibnitz gestartet. Am Standort des bestehenden Umspannwerks werden rund 8 Millionen Euro in die Errichtung einer neuen Service-Drehscheibe investiert. Die Fertigstellung ist für Anfang 2027 geplant. Das Bauprojekt ist eine entscheidende Aufrüstung in Sachen Versorgungssicherheit und Service-Qualität für die Kunden der Region.

„Mit diesem Projekt wollen wir ein klares Signal für eine starke regionale Präsenz und Betreuung setzen,“ so das Vorstands-Duo Martin Graf und Werner Ressi von der Energie Steiermark.

Ein besonderes Augenmerk bei diesem Projekt liegt im Bereich Nachhaltigkeit: Das Objekt – in dem künftig rund 40 Mitarbeiter tätig sein werden - wird mit einem CO₂-freien Heizungs-, Klima- und Lüftungssystem ausgestattet. Eine PV-Anlage mit rund 350 Modulen stellt die Erzeugung von Sonnenstrom für den Energie-Bedarf vor Ort sicher.

„Die Bauarbeiten für das Projekt bedeuten auch einen starken wirtschaftlichen Impuls für die Südsteiermark“, so Graf und Ressi, „mehr als 90 % der Wertschöpfung bleibt in der Steiermark, zahlreiche regionale Firmen sind erfreulicherweise bei den Ausschreibungen als Bestbieter hervorgegangen“.

„Der heutige Spatenstich setzt ein starkes Zeichen für die Zukunft – für eine lebenswerte Stadt, die wächst. Mit dieser Investition wird nicht nur die Kundennähe gestärkt, sondern auch ein klares Bekenntnis zu regionalem Service und persönlicher Betreuung abgegeben,“ so der Leibnitzer Bürgermeister Daniel Kos.

Die bisherige Energie Steiermark-Standort der Außenstelle Leibnitz wurde übrigens bereits an die Stadtgemeinde Leibnitz verkauft und wird Ende 2026 übergeben.