Strategische Neuausrichtung der SWARCO-Gruppe: Die Divisionen RMS und ITS sollen im Jahr 2026 eigenständig werden

Der Vorstand des in Wattens ansässigen Verkehrstechnologiekonzerns SWARCO AG wird in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat einen Prozess einleiten, der die beiden Unternehmensteile des Weltmarktführers SWARCO AG für künftiges Wachstum vorbereiten soll. Hintergrund für diesen Prozess waren Gespräche auf Aktionärsebene, nach denen die beiden Unternehmensteile der SWARCO AG – RMS und ITS – entflochten und innerhalb einer Holding-Struktur eigenständiger werden sollen. Dieser Entflechtungsprozess kann bis zu 12 Monate dauern und die rechtliche Trennung wird im Jahr 2026 vollzogen werden. Durch die Trennung entstehen zwei unabhängige Marktführer, die mit klarer Geschäftsausrichtung und unternehmerischer Freiheit agieren und ihre eigenen Wachstumsstrategien verfolgen können.

Als Teil dieser Neuausrichtung prüfen die SWARCO AG und die Gesellschafter mögliche strategische Optionen, inklusive eines Verkaufs der ITS-Division, der auch zu Veränderungen auf Gesellschafter-Ebene führen kann. Im Falle eines Verkaufs der ITS bleibt die RMS in Familienbesitz und würde letztendlich von Elisabeth und Manfred Swarovski kontrolliert werden.

Der Vorstand wird die dafür notwendigen Entscheidungen und Prozesse nun einleiten und diese Entscheidungen in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat und den Aktionärsvertretern umsetzen. Vorstandsvorsitzender Michael Schuch erklärt dazu: „Aus Sicht der SWARCO AG passiert diese Entscheidung aus einer Position der Stärke heraus – beide Unternehmensteile sind nicht nur kerngesund, sondern auch hochprofitabel und am Weltmarkt etabliert. Diese Weichenstellung wird die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die beiden Divisionen der SWARCO AG - RMS und ITS - ihre Erfolgsgeschichten weiterschreiben können.“

Für Kunden und Lieferanten ändert sich durch die Umstrukturierung nichts. Nach Abschluss der gesellschaftsrechtlichen und strukturellen Entflechtung – voraussichtlich nach 12 Monaten – wird die Umsetzung der gewählten strategischen Option in Angriff genommen. Der Vorstand wird regelmäßig über das weitere Procedere berichten.

„Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – das Herz unseres Unternehmens – wurden über diesen Schritt bereits informiert“, ergänzt CEO Schuch.

ÜBER SWARCO

SWARCOs Leitgedanke ist es, die Lebensqualität zu verbessern, indem das Reisen sicherer, schneller, bequemer und umweltschonender gestaltet wird.

Mit mehr als fünf Jahrzehnten Branchenerfahrung produziert und liefert der österreichische Verkehrstechnologiekonzern eine breite Palette von Produkten, Systemen, Dienstleistungen und schlüsselfertigen Lösungen für Straßenmarkierung, urbanes und interurbanes Verkehrsmanagement, Parken und öffentlichen Verkehr. Kooperative Systeme, Infrastruktur-zu-Fahrzeug-Kommunikation, E-Mobilität und integrierte Softwarelösungen für die lebenswerte Stadt ergänzen das zukunftsorientierte Portfolio der Gruppe.

Über 5500 Verkehrsexperten setzen sich ein, um gemeinsam mit allen Beteiligten der Verkehrsbranche den Übergang vom konventionellen Verkehrsmanagement zu Mehrwertdiensten für die Reisenden im digitalen Zeitalter zu gestalten.

SWARCOs Produkte, Systeme und Lösungen tragen in über 80 Ländern zu mehr Verkehrssicherheit und intelligentem Verkehrsmanagement bei und erwirtschaften ein Umsatzvolumen von über 1,25 Milliarden Euro. Zwei Drittel davon entfallen auf den Geschäftsbereich Intelligent Transport Systems (ITS).

